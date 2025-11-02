Diana Ángel catalogó de descaro y vergüenza las palabras de Paloma Valencia en contra de la JEP, “descalifique llamándolo espejismo”

Diana Ángel durante varios ha construido una amplia carrera como actriz, destacándose en diferentes producciones, donde se ha encargado de mostrar su talento, Sin embargo, para el 2024, decidió darle un vuelco a su carrera, ingresando a ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia en el que dio de que hablar por su amorío con Culotauro’. Actualmente, la actriz sigue enfocada en su carrera y en otros proyectos.

Le puede gustar: Mhoni Vidente reveló catastrófica predicción: advierte sobre el lugar y la fecha

A pesar de que no llegó al final de la competencia, Diana sí logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su sencillez, espontaneidad y sinceridad, la cual deja clara a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa y en medio de una de sus más recientes apariciones dejó en evidencia su molestia con Paloma Valencia.

La senadora del Centro Democrático se refirió por medio de sus plataformas digitales al “espejismo de la JEP”. “Hace unos días enviamos al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, una misiva en la que le pedíamos reconsiderar el apoyo que le daba el Consejo de Seguridad de la ONU al acuerdo de la Habana. El Consejo de Seguridad ha emitido una decisión que derrumba el aval internacional que -decían- blindaba el Acuerdo. Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la “justicia restaurativa” colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma.La decisión del Consejo podría interpretarse como una descalificación del sistema.

Hoy pareciera que somos más los que consideramos que priorizar la impunidad sobre la justicia real no es aceptable, ni bajo los estándares morales ni bajo el Estatuto de Roma.El cinismo con el que priorizaron la reinserción política sobre la justicia, la verdad y las víctimas queda al descubierto. Esto agrava la percepción de impunidad que ya carcome a la JEP. Las sanciones restaurativas —trabajos comunitarios por hasta ocho años, sin cárcel— eran cuestionadas por su laxitud, y pierden su respaldo global. Hoy solo son un pacto interno, vulnerable y sin la confianza de la comunidad internacional.

Sin la ONU, sus sanciones no restauran: son solo impunidad.La verdad de las FARC nunca la llegamos a conocer. La JEP, mediocre como es, se sujetó a la verdad que tenía la Fiscalía. Los aportes sobre los temas relevantes ni siquiera se solicitaron, por ejemplo: sus vínculos con el narcotráfico, las rutas, los socios; nos quedó faltando todo sobre sus orígenes, la influencia cubana y la financiación de la Unión Soviética", fueron las declaraciones expuestas por parte de Paloma Valencia, quien en cuestión de minutos recibió varias reacciones.

Una de ellas tuvo que ver con la actriz, Diana Ángel, quien aseguró: “Es increíble y vergonzoso que una congresista descalifique el trabajo de la JEP llamándolo “espejismo”. Basta ver la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU para entender que el respaldo internacional a la JEP sigue firme; lo que hubo fue un veto de USA #YoApoyoALaJEP“.