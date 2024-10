Diana Ángel de ‘La Casa de los Famosos’ reveló carta que la ayudó a salir de una “tristeza profunda”

Diana Ángel es una de las actrices más reconocidas en Colombia, no solo por sus destacadas apariciones en producciones como ‘La hija del mariachi’, ‘Metástasis’, y ‘Francisco el matemático’; también por su paso por uno de los realities que más ha dado de qué hablar en este 2024, ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, en el que entabló una relación con el comediante Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’ . Tras su salida del formato, la bogotana ha estado presentándose en las tablas, donde recientemente recibió una sorpresa que le recargó su alma y espíritu.

PUBLICIDAD

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 658.000 seguidores, la mujer de 49 años, dio a conocer la emotiva carta que le dio una persona que asistió a una reciente función que realizó en la capital colombiana, misiva que para ella sirvió como un bálsamo en una difícil situación que vive con su carrera.

No se lo puede perder 📲👅 >>> Culotauro confesó el “proceso de adicción” que está atravesando en su vida

“Es la primera vez que veo una actriz de carne y hueso tan cerca de mí, quitarme el aire. Solo había sentido eso con actrices que he visto en las pantallas. Parecía que me caía de la silla a cada paso y a cada palabra que decías. Fue una interpretación arrasadora. Te llevaste mi corazón y me pasó lo que siempre me pasa cuando veo cosas que de verdad me atraviesan: me olvido que alguien está actuando u siento que veo a un ser humano”, fueron las palabras que le dio su admirador, las cuales agradeció Diana de la siguiente manera.

“Desde hace un tiempo empecé a sentir que mi trabajo no era valorado lo suficiente, tuve una gran pelea con mi ego y con el sentido que le he dado a mi vida, al poner la actuación por encima de todo. Tuve una tristeza profunda, que me invadió por unos días al sentir que pasaba desapercibida en un medio que se torna egoísta, insensible y que minimiza mi labor. Y de repente me llegan estas palabras y todo vuelve a tomar sentido, rumbo, misión. Gracias por sacarme unas lágrimas de conmoción profunda”, expresó.