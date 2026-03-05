Sofía Petro confrontó a Andrés Pastrana y le envió una carta directa tras el caso Epstein

Más allá de su activismo político, Sofía Petro se ha convertido en un referente de autenticidad y estilo. En este 2026, Sofía sigue demostrando que la juventud puede ocupar espacios de poder y conversación con una estética propia, rompiendo moldes tradicionales y utilizando el arte, la literatura y la moda consciente como herramientas de transformación social. Su presencia en foros internacionales y su cercanía con las comunidades rurales han traído consigo que haga parte de diferentes proyectos y ahora ante la polémica por Andrés Pastrana no guardó silencio frente a este tema.

¿Qué pasó con Andrés Pastrana y el caso Epstein?

En marzo de 2026, el expresidente Andrés Pastrana se encuentra en el centro de la polémica debido a las recientes desclasificaciones de documentos del caso Epstein. Los nuevos archivos revelados por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluyen fotografías y menciones que vinculan al exmandatario con el círculo de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo que ha llevado a que diversos sectores, incluyendo a la Defensoría del Pueblo y figuras como Sofía Petro, exijan explicaciones claras sobre la naturaleza de dichos encuentros. Ante la presión, Pastrana ha negado cualquier conducta indebida y ha contraatacado calificando las acusaciones como una estrategia de persecución política por parte del gobierno actual.

Sofía Petro se va en contra de Andrés Pastrana

Sofía Petro se ha destacado desde hace un tiempo a través de las redes sociales, compartiendo varios detalles de vida, pero también dando su sincera opinión sobre varias de las situaciones que ocurren en el país. La más reciente tuvo como protagonista a Andrés Pastrana donde confesó que le envío una carta directa al exmandatario,pero también demostró su descontento frente a las acusaciones que lo involucran con el paso Epstein.

“Si nos ponemos en el mejor de los casos y le creemos a nuestro expresidente Andrés Pastrana cuando nos dice que realmente desconocía de todas las actividades de pedofilia de sus amigos o examigos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. A pesar de todos los emails que muestran que una relación sostenida sobre el tiempo (...)

A mí me parece que ya es suficientemente grave saber que Ghislaine Maxwell se subió a un helicoptero en nuestro territorio a dispararle como si fuera un campo de juegos a supuestos campos guerrilleros (...) Como si el conflicto en nuestro país fuera para que unos gringos vinieran a dispirar como si esto fuera un videojuego (...) Ya hace un tiempo le escribí una carta abierta a Andrés Pastrana criticando el plan Colombia y criticando la estrategia de la llamada guerra contra las drogas por ser ineficaz. Él nos dice que la visita de esta señora estaba dentro del marco del plan Colombia (...) gringa sedienta de vioencia a satisfacer sus necesidades en nuestro país (...) Como ciudadanía tenemos que exigir respuestas y respeto“, fueron las declaraciones que añadió Sofía Petro, hija de Gustavo Petro.