Alejandro Riaño habló del miedo y las consecuencias que enfrentó tras entrevistar a Petro, “que eso cueste mi vida”

Alejandro Riaño se ha consolidado como uno de los comediantes y empresarios más influyentes de Colombia, logrando que su sátira política trascienda los escenarios para convertirse en un fenómeno de opinión pública. A través de su icónico personaje ‘Juanpis González’, Riaño ha retratado con una ironía ácida las realidades de la élite y la política nacional, lo que le ha valido tanto aplausos como intensos debates en redes sociales. Más allá de la comedia, Alejandro ha destacado por su faceta activista y emprendedora, liderando proyectos de impacto social como la sustitución de coches de tracción animal en Cartagena por coches eléctricos.

Desde que le dio inicio a su programa ‘The Juanpis Live Show’ ha sido blanco de fuertes críticas, pero también de apoyo por parte de varios de sus seguidores. Sin duda, una de las entrevistas más destacadas tuvo como protagonista al presidente Gustavo Petro, quien a pesar de la serie de compromisos con los que cuenta accedió a charlar con el humorista, teniendo en cuenta las polémicas en las que también se ha visto inmerso.

Si bien, la mencionada entrevista se dio hace algún tiempo, recientemente Riaño estuvo haciendo parte de una las secciones del programa ‘Bravissímo’, de CityTV, donde reveló detalles de lo que significó esta charla con Petro antes y después: “Cuando entrevisté al presidente que claro quedé asustadisímo, salí de allá y dije nos va a pasar de todo, esto fue un boom la gente que estaba de un lado del otro me escribía cosas horribles, entonces obvio reforzar más el tema de la seguridad, entonces le digo a Mari, cuida por favor esta semana los niños porque está supercaliente y no muestren donde están. Me dice, pero que necesidad de exponerlos así y yo dije tienes toda la razón.

Ahí iba a tener otra entrevista con Bukele, me habían llamado para otra con Maduro dije pero que necesidad, yo a quien le tengo que demostrar qué, que soy capaz de ir a sacarles los trapitos al sol al que sea, pero que eso cueste mi vida y que mis hijos se queden como sin papás, no tiene sentido, si los quiero ver crecer”, fueron las declaraciones de Alejandro Riaño en ‘Bravíssimo sin tapujos’.

Finalmente el humorista destacó que luego de lo ocurrido decidió tomarse con mucha más calma su trabajo, viviendo así mucho más tranquilo, compartiendo con su actual pareja y con sus hijos, quienes son lo más importante para él.