“Ni con una pistola en la sien”: Margarita Rosa habló del candidato a la presidencia por el que nunca votaría

Margarita Rosa de Francisco continúa consolidándose como una de las figuras más polifacéticas y, a la vez, polarizantes de la esfera pública colombiana. Tras alejarse de los sets de grabación que la inmortalizaron en producciones como Café con aroma de mujer, la vallecaucana ha volcado su energía hacia la escritura y el activismo político, utilizando sus redes sociales y columnas de opinión como un campo de batalla de ideas. En este 2026, Margarita no solo es recordada por su innegable legado actoral, sino que es respetada y cuestionada por su postura crítica frente al poder.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que Margarita termina siendo la protagonista, esto luego de que fuera perseguida por un hombre, quien al parecer, juzgaría su elección de apoyar a Gustavo Petro en varias ocasiones e indicó: “Hola, Margarita Rosa, ¿Cómo estás? qué piensas de los 18.000 muchachitos y Cepeda sabrá algo de eso". Ante el hecho, Margarita no se quedó callada y a pesar de que seguía caminando por la que sería una de las calles de Miami la actriz aseguró: “Terrible (...) No me vas a convencer ni con una pistola en la cien le voto a este hombre, el voto es secreto”.

Lo cierto es que la incomodidad por parte de Margarita Rosa terminó siendo más que evidente, pues desde que hizo pública su postura política la serie de apoyo, pero también de críticas han estado más que presentes.

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Detrás de la faceta más reflexiva y activista de la actriz, se encuentra su apoyo incondicional: el productor y fotógrafo neerlandés Will van der Vlugt. La pareja mantiene una de las relaciones más sólidas y discretas del entorno artístico, tras haberse conocido en 2009 durante la grabación de un comercial. Aunque Margarita Rosa siempre ha sido abierta sobre sus posturas políticas y filosóficas, ha preferido mantener su vida sentimental en un plano mucho más privado en su residencia en Miami.

Van der Vlugt, quien cuenta con una prestigiosa carrera en la dirección de fotografía y publicidad internacional, ha sido el cómplice ideal para la vallecaucana, compartiendo con ella no solo su vida cotidiana, sino también su pasión por el arte y una visión del mundo alejada de los convencionalismos tradicionales del matrimonio.