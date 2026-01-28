Margarita Rosa de Francisco confesó lo primero que haría como candidata a la presidencia, ¿deseo oculto?

Margarita Rosa de Francisco es una reconocida figura del entretenimiento en Colombia, siendo principalmente recordada por su rol en la actuación en diferentes producciones como lo son ‘Café con aroma de mujer’, ‘La caponera’, ‘Correo de inocentes’ y, por supuesto, su faceta como presentadora en el ‘Desafío’ de Caracol. Si bien, desde hace un tiempo, la caleña se encuentra radicada en Miami, esto no ha sido impedimento para que siga de cerca cada una de las situaciones que se presentan en el país bajo el presidente Gustavo Petro.

En varias ocasiones, la caleña ha sido blanco de fuertes críticas por sus declaraciones, en su mayoría a favor de Gustavo Petro, situación que ha causado molestia entre los internautas; sin embargo, la presentadora ha hecho caso omiso a las mismas, buscando concentrarse en los diferentes proyectos con los que cuenta.

Pero, en medio de una de sus más recientes apariciones y a puertas de las próximas elecciones presidenciales, De Francisco se refirió a aquello que haría como candidata a la presidencia: “Como candidata a la presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”.

Ante sus sorpresivas declaraciones, varios usuarios no dudaron en darle muchas más ideas frente a este tema, algunos de manera sarcástica y otros resaltando la capacidad intelectual con la que cuenta, según ellos, contando con todas las habilidades para lanzarse a la política. Lo cierto es que, a pesar de la serie de críticas que puede llegar a recibir, Margarita expone sus posturas e ideas sobre diferentes hechos, especialmente cuando de políticas se trata.

¿Qué pasó entre Margarita Rosa de Francisco y Marbelle?

En medio de su presencia en Cartagena, Margarita tuvo el tiempo de conceder algunas entrevistas, entre ellas, con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, donde aprovechó para hablar de su diferencia, pero posterior reconciliación con Amparo Grisales, eligiéndola para darle un abrazo. Sin embargo, las declaraciones para Marbelle no faltaron, donde la caleña aseguró: “Si me encuentro a Marbelle, también la abrazo, aunque sé que no le caigo muy bien a Marbelle”.

Seguidamente, Eva reiteró que esto se debía a la esfera política, declaraciones que fueron compartidas por Margarita Rosa de Francisco, añadiendo: “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.