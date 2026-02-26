A Margarita Rosa la ‘fritaron’ en redes por decir que deberían prohibir la fritanga en Colombia

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Colombia, recordada por papeles legendarios en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Más allá de su faceta actoral y su paso por la presentación de programas como ‘El Desafío’, hoy destaca por su papel como líder de opinión en redes como ‘X’ plataforma en la que armó una polémica por su propuesta de acabar con la fritanga.

Ya son más de 2,5 millones de seguidores los que acumula Margarita Rosa en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que ha emitido varias polémicas declaraciones, alguna de ellas en apoyo a la gobernanza de Gustavo Petro, entre ellas su apoyo a la política para bajarle el salario a los congresistas.

Petro - Margarita Rosa de Francisco Captura: Presidencia

“Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerles a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna“, fueron las palabras de Margarita en aquel momento.

Estas declaraciones continúan viralizándose en la web de Elon Musk, en la que publicó un mensaje en contra del consumo de fritanga en tierras cafeteras: “Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”.

“Básicamente lo que come la gente pobre”, “En Colombia, prohibir el arroz con sangre o vísceras no es solo hablar de dieta; es tocar tradición, cultura popular y economía regional. La morcilla no es ideología, es identidad”, “Por lo menos tiene mejores propuestas que Vicky Dávila”, “Nadie votaría por ti entonces, eso es lo que come el pueblo”, “¿Y la droga? Esa sí no la prohíbes", “Perdiste mi voto y mi confianza” y “Sería una decisión muy radical, no estoy de acuerdo”, fueron algunas de las reacciones a la publicación de la actriz.