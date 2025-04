Margarita Rosa de Francisco reveló que se va a casar este año; conozca detalles de su futuro esposo

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras de la actuación y presentación más conocidas del país, que aunque se alejó de las cámaras, se mantiene bastante conectada por redes sociales. Margarita participó de producciones como ‘Café con aroma a mujer’ y varias temporadas como presentadora de ‘El Desafío’ antes de la llegada de Andrea Serna. Aunque es una persona muy privada, en una entrevista con Eva Rey contó algunos detalles de su vida y de las razones que la llevaron a pasar de largo por el matrimonio.

Cómo es bien conocido en la farándula, la actriz de 59 años, la actriz estuvo casada con Carlos Vives durante dos años, matrimonio que la hizo decidir mantenerse alejada de los altares por algún tiempo. Sin embargo, en el 2009 conoció a Will van der Vlugt, un holandés que se dedica al cine y que la conquistó desde hace 15 años, relación que Margarita no hace muy pública, pero que disfruta en su privacidad y aunque nunca se casaron, conviven en unión libre hasta el día de hoy.

En la entrevista con Eva Rey, Margarita comentó que con 15 años de relación ya está pensando en darle “formalidad” con el matrimonio durante este 2025, la actriz comentó: “no nos hemos querido casar, estamos como pensando en casarnos. Es algo que queremos hacer simbólicamente los dos porque después de quince años. Siempre hablamos de matrimonio y no nos interesó, pero ahora hablamos mucho del matrimonio y la muerte”.

Además afirmó que la ceremonia será privada diciendo: “la gente no se enterará, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra familia. Es una cosa muy simbólica entre nosotros, muy íntima”.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

Desde el 2009 tiene una relación con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas. Con más de 15 años de relación, ambos viven en Miami y aunque no comparten hijos, Will tiene dos herederos que mantienen una relación cerca a la actriz caleña.

Margarita compartió en varias oportunidades en sus redes que la razón por la que se despidió del país fue su relación con el holandés, y que como punto en común tienen Miami, pero siempre ha afirmado que no ha roto sus lazos con el país.

¿Margarita Rosa de Francisco tiene hijos?

La presentadora y escritora decidió no tener hijos, incluso en algunas oportunidades ha compartido que tuvo un aborto luego de definir que la maternidad no era un aspecto que quería en su vida.