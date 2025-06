Margarita Rosa lanzó duras críticas a Petro: “No defiendo sus nefastos nombramientos”

A pesar de su reconocida afinidad con los ideales de cambio impulsados por Gustavo Petro, la actriz y pensadora colombiana Margarita Rosa de Francisco ha manifestado abiertamente que su respaldo al mandatario no es absoluto. Desde Miami, donde reside actualmente, continúa siguiendo de cerca la política colombiana y no ha dudado en expresar sus reservas frente a algunas decisiones del gobierno.

En un mensaje claro publicado en su cuenta de X, la artista expresó:“No defiendo muchas actitudes del presidente; no defiendo algunos de sus nefastos nombramientos; no defiendo a su hijo; no defiendo que llegue tarde”, una declaración que pone de manifiesto una postura crítica, pero no rupturista.

Un apoyo enfocado en las reformas sociales

A pesar de sus desacuerdos, Margarita Rosa insiste en su respaldo a las transformaciones estructurales que, según ella, deben mantenerse como prioridad para el país. Reconoce que los errores del gobierno actual son evidentes, pero subraya que las alternativas propuestas por la oposición no representan un camino viable.“Lo que sí reitero es que seguiré apoyando TODO lo que tenga que ver con reformar socialmente este país”, afirmó.

Críticas sí, pero sin renunciar a los ideales

La actriz fue enfática al señalar que los problemas históricos de Colombia, como la desigualdad y la falta de paz, requieren intervenciones profundas y sostenidas. Frente a esto, advirtió:“Ni por todos los errores del presidente se me ocurre que en cualquiera de las opciones de una oposición tan mediocre haya un plan para acabar con la terrible desigualdad que nos tiene sin paz”.

Optimismo en la participación ciudadana

En su balance, Margarita Rosa también destacó avances en términos de acceso a la información y conciencia política por parte de la ciudadanía. Para ella, uno de los logros más relevantes del actual gobierno es el despertar del interés popular por los asuntos del país.“Ha habido ya uno muy, muy importante y este presidente, les guste o no, tiene todo que ver: la gente (el famoso pueblo) está mejor informada”, puntualizó.

Mirada hacia el futuro

La reflexión de Margarita no se limita al presente. Con visión de largo plazo, expresó el deseo de que los próximos gobiernos progresistas aprendan de los errores actuales:“En un próximo gobierno progresista, ojalá no cometamos los errores de este; anhelo que continúen intentándose los cambios de fondo”.

Así, la artista reafirma su compromiso con un cambio profundo para Colombia, sin dejar de señalar los desaciertos que, a su juicio, no deben repetirse.

