Este es el negocio del hijo de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’; inició en Estados Unidos y ahora llega a Colombia

Claudia Bahamón no solo es la presentadora más querida de la televisión colombiana y una activista por el medio ambiente; ahora, también es el apoyo de su hijo mayor, Samuel Brand. El joven quien se ha dado a conocer por medio de las redes sociales y el primogénito de la conductora de MasterChef y el reconocido director de cine Simón Brand ha lanzado un proyecto que está dando de qué hablar siendo un modelo de negocio basado en la moda circular.

Le puede gustar: “Hermanita de mi alma”: Ana Karina Soto enfrenta junto a su hermana una nueva crisis de salud

A través de plataformas digitales, Samuel ha dado vida a un concepto que busca romper con el “fast fashion”. El negocio se centra en la venta de ropa nueva y usada, permitiendo que prendas de alta calidad encuentren una segunda vida en manos de nuevos dueños. Esta iniciativa no es casualidad; Samuel ha crecido viendo a su madre defender los ecosistemas y promover hábitos de consumo responsable, lo que al parecer, llamó la atención en su visión como emprendedor.

Lo que hace especial a este emprendimiento es el respaldo de sus padres. Mientras que Claudia aporta su conocimiento en sostenibilidad y su enorme alcance mediático, Simón Brand habría sido pieza clave en la estética visual del proyecto, dotándolo de una imagen moderna y cinematográfica que atrae a las nuevas generaciones. El negocio, que empezó como una forma de liberar espacio en el armario familiar, se transformó rápidamente en una plataforma de ventas.

Samuel selecciona prendas que marcan su estilo urbano y fresco, y utiliza las redes sociales para conectar con compradores que, al igual que él, entienden que el estilo no tiene por qué reñir con la ética ambiental. Claudia Bahamón a través de sus redes sociales no dudó en promocionarlo añadiendo: “Mientras vivió en Los Ángeles siempre vendió, compró e intercambió ropa de segunda y le hacía falta su dinámica en Colombia, así que decidió hacerlo por su propia cuenta. Algo de moda sostenible debía existir en esta casa, como no apoyarlo”.

Claudia Bahamón redes sociales de Claudia Bahamón

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’?

Durante más de 15 años, Claudia Bahamón sostuvo una relación con Simón Brand, director y comunicador colombiano, quien se robó su corazón. Años más tarde le dieron la bienvenida a sus dos hijos, quienes son lo más importante para ellos, sin embargo, desde hace más de un año tomaron la decisión de separarse y actualmente cada uno volvió a rehacer su vida cuando del tema amoroso se trata, ya que Brand no esconde su noviazgo con Jimena Rugeles, mientras que los rumores por el nuevo amor de Bahamón no han parado.