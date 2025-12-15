Este es el esposo de Margarita Rosa Francisco, con quien se casó tras años de relación

Margarita Rosa de Francisco reveló los retoques estéticos que se ha hecho y que no se los hará más

Margarita Rosa de Francisco con el paso de los años ha construido una amplia carrera, destacándose en diferentes facetas como presentadora, actriz, escritora y cantante. Dichos roles la llevaron a un reconocimiento en Colombia, sin embargo, con el fin de probar nuevos horizontes y por ende, acompañar a su pareja, decidió radicarse en Estados Unidos. A pesar de estar lejos del país, la caleña sigue al tanto de las diferentes situaciones que se viven en Colombia, dando así su opinión frente a las mismas.

En varias ocasiones, De Francisco ha sido blanco de fuertes críticas con respecto a su apoyo a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales, situación que trascendió a tal punto que durante algunas semanas decidió cerrar sus redes sociales y depurarse de estas situaciones.

Sin embargo, desde hace varios días la también actriz llamó la atención, luego de realizar un conteo regresivo a diario con fotos de su pareja, donde la emoción terminaba siendo evidente. Al completarse el mencionado conteo, se confirmó que todo se trató de su boda, pues en pasadas entrevistas, Margarita Rosa sostuvo que su matrimonio con Will van der Vlugt estaba muy cerca y se dio a mitad del último mes de este 2025.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

Desde el 2009 tiene una relación con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas. Con más de 15 años de relación, ambos viven en Miami y aunque no comparten hijos, Will tiene dos herederos que mantienen una relación cerca a la actriz caleña.

Margarita compartió en varias oportunidades en sus redes que la razón por la que se despidió del país fue su relación con el holandés, y que como punto en común tienen Miami, pero siempre ha afirmado que no ha roto sus lazos con el país.

En medio de la publicación oficial a través de su cuenta de Instagram, Margarita Rosa de Francisco añadió: “…Y vivieron felices para siempre.“, agregando un corto video junto a su pareja, después de dar el sí y por supuesto, con el ramo en sus manos. Cabe resaltar que la ceremonia se habría dado en su hogar en Miami, siendo algo íntimo, pero bastante especial para ambos.