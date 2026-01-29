Margarita Rosa de Francisco mostró su candidato predilecto para las próximas elecciones presidenciales, ¿misma línea de Petro?

Una de las actrices más reconocidas en el país es Margarita Rosa de Francisco, quien ha construido una carrera de más de 25 años, no solo en el ámbito de la actuación, sino también destacándose como presentadora, cantante y escritora, roles que le han permitido alcanzar una amplia visibilidad a pesar desde que hace un tiempo se encuentra radicada en Estados Unidos junto a su pareja, sin dejar de lado, que la caleña también da de que hablar por sus posturas frente a diferentes temas que ocurren en Colombia.

En pocos meses Colombia vivirá unas nuevas elecciones presidenciales, donde ya son varias las caras que se perfilan como favoritas en medio de esta nueva contienda electoral, sin embargo, la decisión final estará en las urnas y desde ya algunas figuras del entretenimiento en Colombia no dudan en demostrar su apoyo a algunas de ellas, siendo este el caso de Margarita Rosa.

“Otra cosa que me gusta de los discursos del candidato Iván Cepeda: no se refiere nunca a lo hermosas que son las mujeres colombianas y a lo deseadas que son por los hombres del mundo (...) Este discurso de Iván Cepeda, palabra por palabra, es directo y valiente. En este país le dicen “extrema” a una posición política que está basada principalmente en los derechos humanos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Rosa de Francisco, dejando ver que Cepeda se convirtió en su candidato elegido para las próximas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que su primera opción siempre fue Carolina Corcho, sin embargo, la exministra de salud decidió unirse a Cepeda, buscando una mayor unión y visibilidad política.

Como es costumbre la expresentadora del ‘Desafío’ fue blanco de fuertes críticas, sacando a flote el apoyo que De Francisco le ha dado a Gustavo Petro destacando que la historia podría repetirse en cuanto a las polémicas presentadas en el último tiempo por el gobierno de la izquierda en Colombia.

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Desde el 2009 tiene una relación con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas. Con más de 15 años de relación, ambos viven en Miami y aunque no comparten hijos, Will tiene dos herederos que mantienen una relación cerca a la actriz caleña.

Margarita compartió en varias oportunidades en sus redes que la razón por la que se despidió del país fue su relación con el holandés, y que como punto en común tienen Miami, pero siempre ha afirmado que no ha roto sus lazos con el país.

En medio de la publicación oficial a través de su cuenta de Instagram, Margarita Rosa de Francisco añadió: “… Y vivieron felices para siempre.“, agregando un corto video junto a su pareja, después de dar el sí y por supuesto, con el ramo en sus manos. Cabe resaltar que la ceremonia se habría dado en su hogar en Miami, siendo algo íntimo, pero bastante especial para ambos.