Hermana de Karol G afirmó que entre sus padres hubo maltrato físico: “Todo lo que ven en redes es mentira”

La familia de Karol G vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, luego de que Verónica Giraldo, hermana de la artista, hiciera públicas nuevas declaraciones sobre la situación personal que atraviesa con su hija Sophia.

Días atrás, la influencer y empresaria había generado preocupación entre sus seguidores al hablar abiertamente de la batalla que libra por el bienestar de la menor, mencionando tanto problemas de salud como las dificultades emocionales que ha enfrentado desde su separación de su pareja, la cual ocurrió cuando aún estaba embarazada. Sus palabras conmovieron a quienes siguen su contenido, al evidenciar la complejidad del proceso que vive como madre.

Este lunes 23 de febrero, Verónica volvió a pronunciarse y aseguró que no le estarían permitiendo ver a su hija, motivo por el que decidió acudir a instancias legales. La situación volvió a despertar interés mediático y comentarios en redes, especialmente por la carga emocional de sus mensajes y las revelaciones sobre su historia familiar.

En uno de los videos que fue replicado en distintas cuentas, pues su perfil fue desactivado horas después de la publicación, se le escucha decir: “Uno no pelea ni por hombres ni por hijos, y así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que me esmeré por ella”.

Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fueron sus confesiones sobre el entorno en el que creció. En el mismo material audiovisual, la empresaria cuestionó la imagen idealizada que muchas personas perciben en redes sociales y habló de episodios difíciles durante su infancia. “Todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás. Eran personas que se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar, ustedes no saben la magnitud de cosas que tuve desde que estaba chiquita”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre cómo las vivencias familiares pueden influir en la vida adulta y en las relaciones personales, dejando un mensaje dirigido a sus seguidores sobre la importancia de romper esos ciclos. “Y eso es lo que uno aprende de los papas y eso es lo que uno repite toda la vida… los invito a que no lo hagan”, relató, al señalar que estas experiencias han marcado diferentes aspectos de su proceso personal.

Hasta el momento, sus declaraciones continúan generando reacciones y debate en plataformas digitales, mientras muchos usuarios siguen atentos a posibles actualizaciones sobre el caso y la situación legal relacionada con su hija.

¿Quiénes son las otras hermanas de Karol G?

Además de Verónica Giraldo, la cantante colombiana tiene otra hermana llamada Jessica Giraldo, quien se mantiene alejada del foco mediático y suele tener una vida más privada. A diferencia de Verónica, Jessica no está vinculada de manera directa al mundo del entretenimiento ni a la creación de contenido en redes sociales.

Por su parte, Verónica ha sido la hermana más visible públicamente, debido a su trabajo como empresaria, influencer y creadora de contenido, lo que ha hecho que su vida personal tenga mayor exposición en plataformas digitales y medios de comunicación.