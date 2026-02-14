Feid habría enviado mensaje oculto a Karol G en nueva canción junto a Arcangel

La relación entre Karol G y Feid se consolidó como la unión más influyente y querida del género urbano, pasando de ser un secreto a voces a una confirmación llena de naturalidad y apoyo mutuo en cierto punto. Aunque ambos mantuvieron su romance en privado durante mucho tiempo, su química era innegable, manifestándose en colaboraciones icónicas como “Friki” y en constantes gestos de complicidad durante sus giras mundiales.

No obstante, la ausencia de señales públicas entre los artistas desató una ola de especulaciones en redes sociales sobre el posible final de esta relación que sobre todo opto por la privacidad. Las alarmas se encendieron cuando la intérprete de Cairo y Gatúbela asistió a eventos internacionales de alto perfil, como el Victoria’s Secret Fashion Show, su portada para Vogue, el lanzamiento de su marca de tequila 200 Copas, su participación en el programa de Jimmy Fallon y más grandes eventos, todos estos sin que Feid realizara comentarios públicos o muestras visibles de apoyo en redes.

Posteriormente, el famoso medio estadounidense TMZ confirmó estas especulaciones:“Fuentes cercanas a ambos artistas le dicen a TMZ... que las superestrellas de la música latina terminaron silenciosamente su relación hace unos meses en medio de especulaciones en curso. Nos dicen que la ruptura fue amistosa, y los dos siguen en buenos términos”.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su situación sentimental. Pero como sucede con las estrellas de su nivel, el silencio también habla, y los fans seguirán atentos a cada señal, comentario o aparición pública.

¿Feid dejó mensaje ocultó para Karol G en su nueva canción?

Fin de semana de estrenos musicales y en ellos se encuentra Arcangel, quien tras el lanzamiento de su álbum “La 8va Maravilla”, vuelve con el remix de su canción “Mírame Baby”, pero acompañado del colombiano, Feid. El tema llega con una letra llena de despecho tras una ruptura, quizá después de una traición, pero un verso en especial fue relacionado con ‘La Bichota’.

Dicho fragmento fue nada más que de Feid en el que expresa: “Fuiste la ÚNICA, yo tenía esperanzas de que fueses la última”, el cual fue relacionado directamente con la canción “Única” de Tainy con Karol para su próximo álbum. Otros de los versos mencionado son: “Mirame Baby, no sé mentir si me preguntan por ti yo no puedo responder” o “Me la hiciste pero de esta me levanto”.

Esto hizo que varios fanáticos aseguraran que se refería a su ruptura con la cantante, y hasta empezaran a teorizar de las razones por las que se produjo esta ruptura. Sin embargo, hasta el momento solo son coincidencias entre ambas letras.