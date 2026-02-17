“Me quiere quitar a mi hija”, hermana de Karol G se mostró muy afectada por la separación con su pareja

Verónica Giraldo Navarro es la hermana mayor de la superestrella colombiana Karol G y ha logrado construir su propio camino como una influyente figura en el mundo de la belleza y el cuidado personal. A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, se ha destacado por compartir su estilo de vida y su proceso personal lidiando con la depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Sophia.

No obstante, por estos días la empresaria estaría atravesando un difícil momento en su vida personal y ante la frustración decidió grabarse contando algunos detalles de la crisis que tiene con el padre de su hija. Por medio de TikTok han empezado a rondar una serie de videos en los que se ve a Verónica entre llanto expresando que su expareja, Jaime Llano, quiere quitarle a su pequeña, Sophia, esto después de una serie de problemas.

La empresaria reveló que nunca muestra mayor parte de su vida privada o problemas, pero que lo que esta viviendo no se la desea a niguna mujer: “Es muy tiste que vos le entregues el amor a una persona y era persona haga de todo para que te vean como la mala y no verdaderamente lo que sos”, indicó para después revelar que el hombre la cito en la comisaria de familia, esto por la custodia de su hija.

Todo se dasató después de que Verónica compartiera una imagen sobre las personas narcisistas, que los seguidores de la Bichota relacionaron con la reciente ruptura con Feid. Sin embargo, ella aclaró que esto iba dirigido al padre de su hija: “Era para él, es una persona que le gusta demostrar lo que no es, porque solo le gusta mostrar lo porqueria que somos las mujeres”, detalló, diciendo que lo mismo sucedió con la exmujer del hombre.

Posteriormente, Verónica comentó que toda la familia de Jaime esta en contra de ella y que esta muy afectada por la situación con su hija, recordando que cuando tenía 5 meses de embarazo, se separaron debido a las múltiples peleas, lo que desató varias complicaciones en su salud: “Uno no pelea ni por hombres, ni por hijos y así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmere mucho por ella, trate de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible.”

La empresaria añadió que muchas veces si mencionó que no quería ser mamá, pero era por el cansacio y la frustración, además de los problemas de salud mental que ha tenido que atravesar. También que el hombre solía grabarla mientras tenían discusiones para enviarselo a sus padres y a sus hermanas, por lo que su familia estaba en contra. En todo el discurso, Verónica mencionó una mujer llamada Alejandra, quien sería la mejor amiga de Jaime y que también ha estado involucrada en todos los problemas.