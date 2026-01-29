Se conoce cuánto pagó Karol G al invitar a todos los que estaban comiendo en su restaurante

Karol G le pagó la millonaria cuenta de todos los presentes en su restaurante

Karol G, la artista paisa que ha logrado ser conocida mundialmente como “La Bichota”, se ha consolidado como la figura femenina más influyente del género urbano en la actualidad. Su carisma le ha garantizado un ascenso que va mucho más allá de sus éxitos globales entre los que están “Tusa” o “Provenza”.

Hace unos meses inauguró su propio restaurante en Medellín, Carolina, al que sorpresivamente llegó para disfrutar con sus amigos y familia, luego de participar como invitada en el concierto de Bad Bunny.

También le puede interesar: Karol G fue captada de fiesta en Medellín junto a Ryan Castro y Arcángel

Karol G gastó millonaria suma de dinero al invitar a todos los asistentes a su restaurante en Medellín

Se conoció que la cantante llegó vestida muy elegante a su restaurante para compartir con amigos y familia. La artista estuvo bailando y disfrutando, cuando de un momento a otro, decidió pagarle la cuenta a todos los presentes.

“Sorprendió a los clientes cuando decidió pagar la cuenta de todo el restaurante por un valor cercano a los 30 millones”, confirmó el grupo Belisario.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

La ausencia de señales públicas entre Karol G y Feid ha venido desatando una ola de especulaciones en redes sociales sobre el posible final de una de las parejas más queridas de la música urbana. Al respecto, el medio TMZ compartió una noticia en la que confirmaba la ruptura de los artistas:

“Fuentes cercanas a ambos artistas le dicen a TMZ... que las superestrellas de la música latina terminaron silenciosamente su relación hace unos meses en medio de especulaciones en curso. Nos dicen que la ruptura fue amistosa, y los dos siguen en buenos términos”, reveló el medio de comunicación estadounidense.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su situación sentimental. Pero como sucede con las estrellas de su nivel, el silencio también habla, y los fans seguirán atentos a cada señal, comentario o aparición pública. Teniendo en cuenta que es poco probable que alguno de los dos aparezca confirmando dicha noticia, pues desde que se empezó a rumorear su romance, han sido muy reservados con la relación.