Karol G fue captada de fiesta en Medellín junto a Ryan Castro y Arcángel

Karol G, conocida mundialmente como“La Bichota”, se ha consolidado como la figura femenina más influyente del género urbano actual. Su ascenso no solo se debe a hits globales como “Tusa” o “Provenza”,sino a su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia a través de letras que celebran el empoderamiento, la resiliencia y la vulnerabilidad.

Puede leer: Karol G sorprendió a asistentes de su discoteca en Medellín al aparecer sin previo aviso

El fin de semana, la ahora “Tropicoqueta”, llegó de sorpresa a la última fecha de Bad Bunny en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, por lo que los días posteriores se le ha podido ver disfrutando de la ciudad. Primero, la paisa llegó a su restaurante “Carolina”, con el fin de cenar y así mismo, terminar pagando la cuenta de todos los presentes en el recinto, gesto que fue aplaudido.

Mientras que en la noche del 27 de enero, Karol se dirigió al barrio Pedregal con el fin de celebrar el cumpleaños de su mejor amigo, Daiky Gamboa, pero no la harían de forma privada. Al contrario, llegaron a Lico House, un bar en dicha localidad, donde también estuvo Arcángel y Ryan Castro, los tres artistas compartieron con las personas que estaban fuera del lugar.

Otro de los videos que aparecieron de “La Bichota”, fue sentada alrededor de sus amigos en lo que sería las afueras de un bar, escuchando y cantando vallenato, allí todavía seguía con Ryan Castro.

Los internautas afirman que Karol G se estaría preparando para anunciar su gira con “Tropicoqueta”, mientras que en cuanto a su vida sentimental, las últimas apariciones han confirmad las sospechas de que esta soltera y su relación Feid habría llegado a su fin.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

La ausencia de señales públicas entre Karol G y Feid ha venido desatando una ola de especulaciones en redes sociales sobre el posible final de una de las parejas más queridas de la música urbana. Al respecto, el medio TMZ compartió una noticia en la que confirmaba la ruptura de los artistas:

“Fuentes cercanas a ambos artistas le dicen a TMZ... que las superestrellas de la música latina terminaron silenciosamente su relación hace unos meses en medio de especulaciones en curso. Nos dicen que la ruptura fue amistosa, y los dos siguen en buenos términos”, reveló el medio de comunicación estadounidense.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su situación sentimental. Pero como sucede con las estrellas de su nivel, el silencio también habla, y los fans seguirán atentos a cada señal, comentario o aparición pública.Teniendo en cuenta que es poco probable que alguno de los dos aparezca confirmando dicha noticia, pues desde que se empezó a rumorear su romance, han sido muy reservados con la relación.