Se agrava la situación de la hermana de Karol G, se mostró herida e hizo delicadas afirmaciones sobre su familia

La situación de Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, ha generado una ola de conmoción en las redes sociales tras las desgarradoras denuncias que realizó contra su expareja y padre de su hija,Jaime Llano. A través de una serie de videos en los que se le vio profundamente afectada, la empresaria paisa reveló que enfrenta una dura batalla legal por la custodia de su hija, Sophia.

Por medio de sus redes sociales, Giraldo ante la frustración decidió grabarse contando algunos detalles de la crisis que tiene con el padre de su hija. Todo se desató después de que Verónica compartiera una imagen sobre las personas narcisistas, que los seguidores de la Bichota relacionaron con la reciente ruptura con Feid.

Sin embargo, ella aclaró que esto iba dirigido al padre de su hija: “Era para él, es una persona que le gusta demostrar lo que no es, porque solo le gusta mostrar lo porquería que somos las mujeres”, detalló, diciendo que lo mismo sucedió con la exmujer del hombre.

Posteriormente, Verónica comentó que toda la familia de Jaime esta en contra de ella y que esta muy afectada por la situación con su hija, recordando que cuando tenía 5 meses de embarazo, se separaron debido a las múltiples peleas, lo que desató varias complicaciones en su salud: “Uno no pelea ni por hombres, ni por hijos y así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmere mucho por ella, trate de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible.”

Verónica Giraldo reveló los problemas que tuvo que presenciar de sus padres

La situación de la empresaria se agravó este lunes 23 de febrero, esto después de que publicara una serie de historias en sus redes sociales donde muestra un profunda herida en sus dedos, indicando que se había cortado intentado rescatar a su hija. Esto porque su expareja tenía un denuncia con su historial clínico y que su familia lo estaba apoyando.

Razón que la llevó a romper el vidrio de la vivienda de sus padres, puesto que ellos tienen a Sophia, su hija: “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me esta dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes en mentira, nosotros no somos la familia ideal", afirmó Verónica.

Para después indicar las violencia que ella llego a presenciar entre sus padres: “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todo los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar, o sea ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita (...)“, expresando que después hacia como si nada, lo que ella aprendió de ellos.

Después de estas historias, la cuenta de Instagram de Verónica habría sido desactivada, razón por la que no se encuentra al buscarla. Por su parte, Jessica Giraldo se manifestó ante la situación indicando:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor.”