Karol G lanza mochila benéfica junto a Totto para apoyar a mujeres y niñas: ¿cuánto cuesta?

Aunque Karol G es conocida por lanzar mercancía especial ligada a sus giras y álbumes, esta vez la artista paisa presentó una pieza con un propósito social y benéfico. Se trata de la mochila transparente edición especial “Sigue tu cora”, creada en alianza entre su fundación Con Cora y la marca colombiana Totto.

El morral, de color rosado y diseño llamativo, está elaborado en material termoplástico transparente e incluye un forro interno con corazones visibles, uno de los símbolos más representativos del universo visual de la cantante. Además, cuenta con espacio para un computador portátil de hasta 14 pulgadas, bolsillos laterales para botellas y correas ajustables estampadas.

La pieza se complementa con un llavero en forma de corazón con púas, elaborado en vinilo, y un charm decorativo que representa fuerza, carácter y resiliencia, valores que Karol G ha promovido tanto en su música como en sus proyectos sociales.

Actualmente, la mochila se encuentra agotada en el sitio web oficial de Totto en Colombia, donde se ofrecía por 229.900 pesos, equivalentes a cerca de 63 dólares. Según se informó, la totalidad de lo recaudado será destinada a los proyectos de la fundación Con Cora, enfocados en transformar la vida de mujeres y niñas.

Los recursos apoyarán iniciativas como el fortalecimiento de infraestructura educativa, el acceso a becas, el acompañamiento psicosocial y otros programas orientados al empoderamiento femenino y la equidad de oportunidades.

Con este lanzamiento, Karol G reafirma su compromiso social y demuestra que su impacto va más allá de la música, utilizando su marca personal para generar cambios reales en las comunidades que acompaña su fundación.