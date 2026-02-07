La hermana y mánager de Karol G se casó en una ceremonia íntima en el Pacífico colombiano

La hermana de la cantante, quien también es su mánager lució hermosa en este evento

Lejos de los reflectores, los escenarios multitudinarios y las alfombras rojas, la familia Giraldo Navarro celebró un acontecimiento profundamente personal: el matrimonio de Jessica Giraldo Navarro, hermana mayor y mánager de Karol G. La boda se llevó a cabo en Bahía Solano, en el litoral pacífico colombiano, en un encuentro privado que reunió únicamente a familiares y amigos cercanos.

La ceremonia se desarrolló con un perfil bajo y sin presencia mediática. En lugar de una celebración ostentosa, la pareja optó por un ambiente sencillo y natural, con el mar como telón de fondo y una decoración discreta que resaltó la belleza del paisaje del Chocó. El evento, realizado a la orilla de la playa, se asemejó más a una reunión familiar que a una boda propia del mundo del entretenimiento.

A través de sus redes sociales, Jessica compartió un video que recopiló distintos momentos del fin de semana: escenas de la ceremonia, caminatas por la playa, abrazos entre los asistentes y una celebración posterior marcada por la música local y un ambiente relajado. En el mensaje que acompañó la publicación, expresó su agradecimiento por poder vivir este momento “rodeada de las personas que ama” y en un lugar con el que siente una conexión especial.

Más allá del plano familiar, Jessica Giraldo cumple un rol clave en la carrera de Karol G. Abogada de profesión, en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras estratégicas del equipo de la artista, liderando procesos de gestión, negociación y planeación que han sido determinantes en su crecimiento internacional.

Ha estado involucrada en el desarrollo de proyectos como el Mañana Será Bonito Tour, una de las giras latinas más exitosas de los últimos tiempos, y dirige iniciativas empresariales relacionadas con el fortalecimiento de la marca y el desarrollo creativo. Además, trabaja activamente junto a la fundación Con Cora, enfocada en apoyar a niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La boda en Bahía Solano no solo marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Jessica Giraldo, sino que también dejó ver el lado más íntimo y familiar del equipo que acompaña uno de los fenómenos musicales más importantes de la música latina actual.