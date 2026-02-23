Lady Noriega reveló en ‘La casa de los famosos’ que Pablo Escobar ordenó el asesinato de su novio: “nos íbamos a casar”

El narcotráfico marcó la historia de Colombia y dejó heridas profundas en miles de familias. Incluso figuras del entretenimiento no estuvieron ajenas a esa violencia. Ese fue el caso de Lady Noriega, recordada por su papel de Pepita Ronderos en Pasión de gavilanes, quien volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Durante una conversación con sus compañeros en La Casa de los Famosos Colombia 3, la actriz reveló que su entonces pareja fue asesinada por orden de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín que murió el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.

“Mató a mi novio, con el que yo me iba a casar. Entonces, para mí fue una cosa muy traumática”, expresó Noriega mientras compartía con los demás participantes en la habitación. Sus compañeros, sorprendidos, le preguntaron directamente si se refería a Escobar, a lo que respondió con un contundente “sí”.

La artista explicó que no estaba presente en el momento del asesinato. Ese día había acompañado a su novio hasta su oficina de trabajo y después ocurrió el crimen, aunque no profundizó en los detalles. Lo que sí recordó fue que ya tenían todo listo para su matrimonio.

“Me iba a casar, a él lo mataron el 3 de julio, yo me casaba el 15 de agosto. Yo me quedé con el vestido, con las tarjetas. El día que se lo llevaron, yo le mostré los tapetes, las cortinas, los muebles de la casa, que estábamos amoblando”, relató.

¿Qué relación tuvo Lady Noriega con Pablo Escobar?

No es la primera vez que Noriega habla públicamente sobre este episodio. En 2022, en una entrevista en el programa Yo, José Gabriel, contó que el narcotraficante se interesó en ella en los años 90, tras su participación en el Concurso Nacional de Belleza.

Según narró, el entonces jefe del cartel de Medellín, quien se encontraba recluido en la cárcel La Catedral pidió conocerla. Amigas cercanas le informaron que Escobar quería invitarla a la cárcel.

Aunque su primera reacción fue negarse, explicó que en ese contexto decir “no” a una figura de ese poder podía tener consecuencias graves. “El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo”, afirmó en esa oportunidad.

Noriega también recordó el ambiente de violencia que se vivía en esa época: “Tuve que ver morir compañeros de la universidad, amigas mías, personas muy allegadas. Fue muy doloroso”.

Hoy, décadas después de aquellos hechos, la actriz revive esa historia en televisión nacional, dejando en evidencia cómo el conflicto generado por el narcotráfico también alcanzó a figuras públicas y marcó de manera irreversible sus vidas personales.