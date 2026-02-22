En redes sociales aseguran que Diana Ángel habría comparado a Abelardo de la Espriella con la chimoltrufia

La casa de los famosos es un programa en el que un grupo de celebridades en las que destacan nombres como Sara Uribe, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Marilyn Patiño son grabados por cámaras las 24 horas del día sin contacto con el mundo exterior. Bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los participantes enfrentan retos de liderazgo, nominaciones en vivo y galas de eliminación donde el público tiene el poder absoluto a través de votaciones digitales.

Actualmente en las noches del Canal RCN se lleva a cabo la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, los participantes de las versiones anteriores no se quedan atrás, siendo este el caso de Diana Ángel, una conocida actriz colombiana, quien salió de su acostumbrado rol para ingresar a ‘La casa de los famosos’ durante una primera temporada, dando de que hablar con su amorío con Culotauro, así como también ganándose el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Si bien, la colombiana no logró llegar al final de la competencia, lo cierto es que calificó esta experiencia como una etapa nueva para su vida, la que también trajo consigo una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa compartiendo varios detalles y dejando de paso clara su postura política.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Diana Ángel llamó la atención y terminó dejando confundidos a varios de sus seguidores, pues para varios sus declaraciones son un claro mensaje para Abelardo de la Espriella, ya que en pasados mensajes demostró su apoyo a Iván Cepeda, precandidato a la presidencia y que espera que se quede con el triunfo en la primera vuelta.

“¿Cuál Tigre? Tenemos es una Chimoltrufia “como digo una cosa, digo otra“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel, de ‘La casa de los famosos’. Ante el hecho fueron varias de las reacciones por parte de los usuarios de ‘X’, quienes no dudaron en criticarla sobre sus acciones e incluso algunas de sus apariciones en televisión. Por otro lado, hubo quienes compartieron algunas imágenes de Abelardo de la Espriella, dejando en claro que es una referencia para el político. Cabe resaltar que Diana Ángel en ninguna de sus apariciones se ha referido de manera contundente al mencionado precandidato a la presidencia.

¿Quién es el más reciente ganador de ‘La casa de los famosos’?

El ganador de ‘La casa de los famosos’ en su segunda temporada fue, precisamente, Altafulla, quien se llevó el premio de los 400 millones de pesos. El barranquillero terminó siendo el más votado entre el grupo de los cuatro finalistas, conformado por ‘La toxi costeña’, Emiro Navarro y Melissa Gate.

Cabe resaltar que desde su entrada a ‘La casa de los famosos’ logró alcanzar una amplia acogida entre los televidentes, tanto así que en varias de las votaciones se llevó el primer lugar, demostrando el cariño del público.