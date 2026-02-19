‘La Casa de los Famosos’ anunció el regreso de Melissa Gate al programa, ¿cuál es la razón?

Melissa Gate es una reconocida creadora de contenido y figura de la televisión colombiana que ha ganado gran popularidad por su personalidad directa y sin filtros. Se destacó como una de las participantes más polémicas y favoritas del público en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia’, donde logró llegar a las instancias finales.

Antes de su paso por este reality del Canal RCN, Melissa ya tenía trayectoria en otros formatos como Guerreros y El Poder del Amor, consolidándose como una “estrella de telerrealidad”. Además de su faceta mediática, es emprendedora, ha trabajado como modelo y cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok.

Durante su paso por la competencia logró ocupar el segundo lugar, pues su estrategia se basó en una honestidad brutal y un humor ácido que, aunque generó choques explosivos con varios compañeros, la consolidó como la favorita absoluta de la audiencia digital. Además de ser la elegida de la temporada para realizar un intercambio con ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo en México, y en su lugar llegó la famosa Manelyk González.

Ahora en la tercera temporada del reality han llevado de visita a varios exparticipantes, entre ellos Karina García como jueza, también La Toxi Costeña y Emiro durante las tradicionales fiestas de los sábados e incluso a la querida y odiada Yina Calderón. Ahora el canal anunció la llegada de Melissa Gate como invitada especial del jefe, un papel mediante el que intervendrá directamente en la dinámica del programa.

La paisa estará por una semana dentro de la casa, al ser invitada especial tendrá que participar en todas las actividades que se desarrollen en el reality. Esto tumba los comentarios de que Gate había quedado en malos términos con canal RCN, esto por temas de dinero y lo ocurrido con Altafulla.

¿Quién fue el eliminado de la semana en ‘La Casa de los Famosos?

Tras la salida de Marilyn Patiño y Sara Uribe, la competencia dio la bienvenida a una nueva semana, donde culminó en la placa de nominación con Jay Torres, Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Quien obtuvo el porcentaje más bajo fue el actor y cantante boricua, Jay Torres con el 6.55%, quien después detalló que no se esperaba salir del juego, pues pensó que iba a continuar en la competencia, agregando que quizás le jugó en contra el hecho de no estar en su país. El siguiente que estuvo casi por ser eliminado fue Mayker, el influencer caleño que para muchos resultó ser un “mueble”, esto por no dar mayor contenido a la casa.

Por otro lado, quien logró ingresar de primeras con todo el apoyo del público fue Manuela Goméz, obteniendo el 28.68%, seguida de Eidevin López.