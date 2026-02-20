“Resentido”: Johanna Fadul celebró la salida de Maiker de ‘La Casa de los Famosos’ con saltos

Maiker reaccionó como se debe reaccionar ante un comentario racista como el de Johanna Fadul

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando controversia tras la reciente salida del influencer Maiker y la polémica que aún rodea a la actriz Johanna Fadul, quien fue expulsada semanas atrás del programa en medio de acusaciones por comentarios racistas dentro de la competencia.

¿Qué pasó con Johanna Fadul en el reality?

La actriz protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada luego de emitir un comentario con connotación racista durante una dinámica de posicionamiento contra el participante conocido como “Campanita”, asociando su color de piel con aspectos negativos. La situación generó rechazo tanto dentro de la casa como en redes sociales y entre la audiencia.

Tras la controversia, la producción del reality tomó una decisión contundente: la expulsión inmediata de Fadul como sanción máxima, reiterando su postura de cero tolerancia frente a conductas discriminatorias. ￼

Aunque la actriz ofreció disculpas posteriormente y aseguró que sus palabras no representaban su pensamiento real, el impacto de sus declaraciones siguió siendo tema de debate público, especialmente por tratarse de un programa de convivencia transmitido 24/7 y con gran alcance mediático. ￼

¿Qué dijo Johanna Fadul tras la eliminación de Maiker?

Luego de su expulsión, Johanna Fadul ha continuado activa en redes sociales, publicando videos sobre su participación y opinando sobre la actualidad del reality. Entre esos contenidos, uno de los puntos que más ha llamado la atención es su postura frente al juego de Maiker, a quien calificó dentro de la dinámica del programa como “mueble”, impulsando su eliminación desde las estrategias y posicionamientos dentro del formato.

Con el paso de los días, el público comenzó a relacionar su actitud frente al influencer con el hecho de que él no habría aceptado completamente sus disculpas dentro de la casa, lo que aumentó la tensión narrativa del reality incluso después de su salida.

Tras la eliminación del influencer, la actriz publicó un polémico video celebrando lo ocurrido, lo que generó nuevas críticas en redes sociales. Muchos usuarios calificaron el contenido como innecesario y lo interpretaron como una muestra de que las disculpas ofrecidas tras sus comentarios racistas no fueron suficientes para parte de la audiencia.

En redes, varios seguidores del programa señalaron que la reacción de la actriz reforzaba la percepción de que su actitud frente al conflicto dentro del reality no había cambiado, mientras otros insistieron en que ese tipo de comportamientos deben ser condenados, especialmente en un contexto donde ya existía un antecedente disciplinario grave dentro del show.

¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Maiker?

La tercera temporada del programa, que reúne a celebridades que conviven aisladas mientras compiten por permanecer en la casa, ha estado marcada por fuertes confrontaciones y debates sobre convivencia, juego y límites éticos en televisión.

Así, la salida de Maiker no solo se convirtió en un momento clave del juego, sino también en un episodio que reavivó la conversación sobre el impacto de las actitudes de los exconcursantes fuera del reality, especialmente en casos donde ya existe una polémica previa como la expulsión de Johanna Fadul por comentarios considerados racistas.