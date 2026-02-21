Diana Ángel, de ‘La casa de los famosos’, denunció campaña política con su imagen

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento del canal RCN que ha estado presente durante tres temporadas, reuniendo así a todo un grupo de personalidades, quienes dan de qué hablar al estar compartiendo en una misma casa, donde las polémicas, amistades y rivales han estado más que presentes.

Durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos‘ quien logró destacarse fue precisamente Diana Ángel, una conocida actriz colombiana, quien salió de su zona de confort para así medirse a este nuevo reto y aunque no fue sencillo, lo cierto es que tiempo después terminó siendo eliminada de la competencia.

Tras su salida la conocida actriz sigue adelante con cada una de sus proyectos, buscando destacarse en la esfera actoral como es costumbre. Sin embargo, los temas políticos no son ajenos para ella, tanto así que durante una de su más recientes apariciones, Diana Ángel no dudó en sacar a flote su inconformismo ante el uso de su imagen para la que sería una campaña política en la que se lee: “Nos están matando con la reforma a la salud”, tales declaraciones están acompañadas de las fotos de Diana Ángel, Santiago Alarcón, Dr. Krapula, Alejandro Riaño, Julián Román, entre otros.

Ante el hecho la conocida actriz no guardó silencio e indicó: “Haciendo campaña política con mi imagen? Ah, mira tu!.. Algún abogado por aquí que me ayude con este asunto?”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel, de ’La casa de los famosos‘.