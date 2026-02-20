Revelan capturas de Juanda Caribe, habría insultado a una mujer por rechazarlo

Juanda Caribe es uno de los humoristas y creador de contenidos más conocidos en la costa, desde hace un tiempo el barranquillero ha logrado ganarse el cariño de los internautas al ofrecer un contenido que celebra y representa su rica cultura costeña a través del humor. Anteriormente, el creador de contenido hizo para algunas producciones del canal RCN, entre ellas‘MasterChef Celebrity’ en el año 2019, también ¿Quién es la máscara?’ y ‘El Desayuno’.

Actualmente hace parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en donde se venía ganando al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado, pero en las últimas semanas ha protagonizado tensionantes enfrentamientos con sus compañeras dentro del reality.

Con la llegada de Karola, los televidentes recalcaron que el influencer habría mostrado su verdadera personalidad, esto al hacer un fuerte comentario sobre el físico de Karola:“Recoje las tetas que las tienes caídas”, a lo que ella reaccionó enseguida, “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor".

Posteriormente, vino el enfrentamiento con Alexa Torres, esto por una seña: “botar el chupo”, percibida como obscena, que le hizo durante una de las actividades de la casa. Este comentario fue entendido por la influencer como un gesto sexual y en la visita de su esposo, le recalcó esto a Juanda Caribe, tildándolo como por hombre por expresarse de tal manera con una mujer.

Al respecto, Caribe indicó: “Si usted tiene algo en contra mío o tiene que hablar algo con mí o dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y dónde me voy. Me voy hoy porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa”, para después decirle al jefe y a la producción en general que no iba realizar ninguno de sus formatos hasta que Alexa se retractará.

Exponen presunta infidelidad de Juanda Caribe a la madre de su hija

Estos enfrentamientos no han dado la mejor percepción de Juanda Caribe y así ha quedado registrado en redes sociales como X, en donde indican que el canal y el programa tendrían favoritismo con él por el contenido que genera. Sin embargo, esta vez se han compartido algunas capturas de una mujer que afirma que el influencer la insultó, esto por no acceder a tener intimidad con él.

Cabe resaltar que, Juanda Caribe tiene pareja con quien hace algunos meses tuvieron su primera hija, lo que hace aún más grave estas acusaciones. En estas se logra ver que se habría conocido con dicha mujer en los carnavales de Barranquilla del año 2025 y se escribían con el fin de pactar un encuentro, y al no pactar nada, la terminaría insultando. Ella no sería la única, varias mujeres expusieron la interacción que tenían con él y cómo insistía para verlas.

Entre las capturas más fuertes, una mujer envió dos fotografías con el barranquillero en lo que sería un motel, en ellas esta de espalda y en otra de perfil.