¿Efecto Cristina Hurtado? ‘A Otro Nivel’ le ganó por mucho a ‘La Casa de los Famosos’ en el rating

Tras el final de ‘El Desafío del Siglo XXI’, ganado por Zambrano, Caracol le dio rienda suelta a la cuarta temporada de uno de sus formatos musicales más queridos. ‘A Otro Nivel’; mismo que desde ahora le hará la ‘guerra’ en el rating a RCN, canal que tiene a millones de colombianos pegados a la tercera entrega de ‘La Casa de los Famosos’. ¿Cómo les fue en el rating en el primer día de ‘disputa’?

Kantar IBOPE Media, empresa líder en Latinoamérica en investigación de medios y medición de audiencias, sorprendió recientemente a los amantes de la pantalla chica al mostrar las cifras de rating en el país de la noche del pasado miércoles 18 de febrero; día en el que Caracol arrasó por completo con las casillas.

‘A Otro Nivel’ se posicionó en el escaño más alto de la tabla con 20,67 % de los hogares conectados, alcanzando un 8,40% de las personas; seguido de Noticias Caracol de las 7:00 p.m, con 7,67% y ‘La Reina del Flow 3′ con el 5,64%. ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Hilos de Vida’, ‘Leyla’ y ‘La Usurpadora’, también estuvieron en el Top 10.

Por su parte, ‘Nuestra Tele’, se quedó con la séptima y octava posición con ‘Las de Siempre’ con el 4,08 %, y ‘La Casa de los Famosos’ con el 4,06%; cifra que se veía venir, debido a que la mayoría de los consumidores de estos realities lo ve mediante la APP del canal.

Dentro de las cosas que más ha llamado la atención en la audiencia sobre el estreno de ‘A Otro Nivel’, resalta la presencia de Cristina Hurtado como presentadora, ‚misma que fungió en este mismo cargo en la primera entrega de ‘La Casa de los Famosos’; mujer que mostró su felicidad por este nuevo trabajo en La Red Caracol, donde expresó:

“Es un proyecto divino, es un proyectazo, por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde reunimos a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde estamos haciendo felices a los colombianos.Pero más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento y con sueños muy claro, que sepan que deben lucharla para mantenerse a otro nivel, que podamos cumplir muchos sueños y poder hacer felices a muchas familias“.