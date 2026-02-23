“No aguantaba más”: Nicolás Arrieta ‘se quitó la máscara’ y habló tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 3

El creador de contenido Nicolás Arrieta se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de polémicas, comentarios divididos y múltiples reacciones por su comportamiento dentro del reality, marcado por sus constantes críticas a la producción y su reiterado deseo de abandonar la competencia.

Con apenas un 7,72% de apoyo, el youtuber salió del programa tras cinco semanas de convivencia. Sin embargo, lejos de mostrarse frustrado, Arrieta apareció en un video grabado desde la habitación del hotel en el que la producción hospeda a los eliminados, donde agradeció a sus seguidores por el respaldo durante su paso por el formato.

“De verdad, qué cool, qué cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres, poder mostrar la persona que soy. Cambié mi vida por completo y qué genial. Me siento muy contento. Gracias, la verdad, dentro de toda pesada la vuelta”, expresó inicialmente, en un clip que fue replicado por varias cuentas de clubes de fans en redes sociales.

Sus palabras no tardaron en generar reacciones entre los seguidores del programa, quienes comentaron su salida con mensajes como: “Nico no merecía salir tan rápido, creo que le cobraron su rebeldía”, “¿y ahora de quién me voy a reír con sus ocurrencias?” y “Nico siendo Nico, todo relajado”, evidenciando el impacto que tuvo su personalidad en la dinámica del reality.

Durante su permanencia en la casa, Arrieta también dejó ver su inconformidad con algunos aspectos del show. Aunque reconoció el talento de Juanse Laverde, quien suele animar los eventos dentro del programa, pidió mayor variedad en las actividades: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”, comentó en su momento.

Además, el influenciador sorprendió al admitir que su actitud en los últimos días respondió a una estrategia para salir del reality. “Así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es verdad. Chao. Ya, ya, ya puedo dejar de fingir. No, no aguantaba más”, señaló, dejando entrever que su comportamiento reciente fue, en parte, una máscara para acelerar su salida de la competencia.

¿Cuánto es el premio de La Casa de los Famosos?

El ganador de La casa de los famosos Colombia se lleva un premio millonario que, para la tercera temporada del reality, es de aproximadamente 400 millones de pesos colombianos.

Esta cifra corresponde al premio mayor que obtiene la celebridad que llega a la final y “apaga las luces” de la casa, luego de varias semanas de convivencia, nominaciones y votaciones del público. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el monto que recibe el ganador puede ser menor al anunciado inicialmente, debido a descuentos como impuestos, lo que reduce el valor neto del premio final.

Además del premio principal, los participantes también suelen recibir pagos semanales por su permanencia en el reality, lo que incrementa sus ingresos totales durante la competencia.