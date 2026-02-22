“Ella ni es mi gusto, ni mi color”: Violeta Bergonzi habló de su relación con Valentina Taguado

MasterChef Celebrity es una competencia gastronómica que reúne a las figuras más reconocidas del entretenimiento, el deporte y las redes sociales para demostrar sus habilidades en la cocina bajo presión. En su versión colombiana, emitida por el Canal RCN, el formato se ha convertido en el programa favorito de las familias gracias a la mezcla perfecta entre tensión culinaria, humor y la personalidad de sus participantes.

Le puede gustar: Expresentador de Caracol lanzó dardo a Gustavo Petro y lo corona como el primer ‘Therian’ de Colombia

Durante la más reciente temporada, quien se llevó el premio de los 200 millones de pesos y se convirtió en la mejor cocinera de la versión 2025 fue precisamente Violeta Bergonzi, quien desde el inicio de la competencia logró destacarse dentro de la competencia.

Sin embargo, con el paso de los capítulos las diferencias fueron evidentes entre algunos participantes y Valentina Taguado, sin dejar de lado que para aquel momento la locutora hacia parte de ‘Qué hay pa’ dañar’ refiriéndose así a varios compañeros incluidos, Violeta, quien a través de sus redes sociales le pidió no volver a referirse a ella de una manera respetuosa.

Lo cierto es que su relación durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ no habría sido la mejor por opiniones diferentes y hace pocos días, la expresentadora de RCN estuvo haciendo parte de ‘Buen día, Colombia’ donde se refirió a cómo terminaron las cosas con Valentina Taguado:

“Eso ya pasó hace mucho. Hubo una serie de discordias, malos entendidos y también disputas entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, los fogones se prendieron y con ellos la discordia. No, mira que no, yo no sé. No pasa nada, una china talentosa que no está canalizando su energía de la mejor forma, pero bueno, uno no tiene que caerle bien a todo el mundo. Para los gustos los colores, ella ni es mi gusto, ni mi color“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Violeta Bergonzi, del Canal RCN.

¿Cuántos hijos tiene Violeta Bergonzi, expresentadora de RCN?

Violeta Bergonzi, la reconocida presentadora colombo-francesa que brilló durante años en el programa Buen Día, Colombia de RCN, es madre de dos hijos, fruto de su matrimonio con el ingeniero Hernando Luque. Su primogénita, Alicia, nació en febrero de 2022 y se convirtió en la protagonista de las redes sociales de la conductora por su carisma; posteriormente, en febrero de 2024, la familia le dio la bienvenida a Hernando Jr., su segundo hijo.