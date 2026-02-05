Así celebraron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity su llegada al reality

La cocina más famosa de Colombia vuelve a encender sus fogones para este 2026 con una nueva temporada que promete ser explosiva, destacando por un elenco de 24 celebridades entre las que figuran nombres de peso como Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos, Emiro Navarro, etc. Bajo la conducción de Claudia Bahamón y el juicio de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y de nuevo, Belén Alonso, esta edición llega con el listón muy alto tras la temporada del año 2025.

En aquella entrega, la presentadora Violeta Bergonzi se coronó como la gran ganadora, superando en el reto definitivo a Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Carolina Sabino.El desempeño de Bergonzi no solo le valió el trofeo y los 200 millones de pesos, sino que también dejó una huella de resiliencia y técnica que ahora los nuevos participantes intentarán igualar en medio de cajas misteriosas y retos de campo extremos.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

La nueva edición contará con una nómina amplia y variada de celebridades. Entre los confirmados se encuentran los actores Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Luciano D’Alessandro, Tuto Patiño, Víctor Tarazona, Luisa Vergara y Mariana Mozo.

También harán parte del programa figuras como Lina Tejeiro, Milena López, Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Iván Marín, Tavo Bernate, Virginia Lizcano, Robert Farah, Pautips,Emiro Navarro, Julieta Piñeres, Diana Mina, Hugo Gómez, Robert Farah y Mariana Mozo, entre otros, conformando un elenco que mezcla experiencia, humor y presencia digital.

Con la llegada del anuncio, cada famoso no dudo en postear sus expectativas ante la competencia, en el caso de Tejeiro, que no ha estado en realities hasta el momento, expresó: “Otra vez yo, aceptando un reto sin saber cocinar. Saliendo de mi zona de confort, con poco conocimiento, muchas ganas y una fe irresponsable en que voy a aprender en el camino”.

Sebastián Villalobos pidió al apoyo de sus fans, expresando: “Me siento tan feliz de compartirles esto, estar aquí significa mucho para mí… si algo me devolvió el gusto por la cocina en mi vida fue ver a gente tan tesa aprendiendo y dando lo mejor de sí mismos en estas cocinas, hoy saber que seré yo el que se enfrentará a esta experiencia me infla el corazón de emoción y orgullo! ADEMÁS VEAN A ESTE GRUPO TAN RETRO CHIMBA! Les pido mucho de su amor y su apoyo para este proceso que inicia hoy.. es verdad que tengo un poco de experiencia en esto y muchos lo toman como “ventaja”… pero en la cocina nadie regala nada."

El reconocido actor Sebastián Vega agradeció a su esposa es hijos, para después hablar de su gusto por el mundo culinario: “La cocina siempre ha sido una de mis formas de amar, de servir y de expresar lo que siento. Cocinar con intención, para otros, es algo que de verdad me encanta.Voy a dar lo mejor que tengo, con disciplina, humildad y corazón. Gracias por la energía que viene. Que los nervios sean de esos que dan felicidad y se transforman en cosas buenas.”