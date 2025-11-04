Violeta Bergonzi le contestó a Valentina Taguado la ‘gaminada’ con la que la atacó lejos de MasterChef

El ambiente del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, se tornó polémico luego de que la locutora Valentina Taguado relatara un episodio ocurrido durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde aseguró haberse sentido criticada por sus compañeras Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila tras ganar un reto que la llevó al top 7 del concurso culinario.

Durante la charla con Valeria Aguilar, Taguado explicó que el reto consistía en vender frascos de una salsa elaborada por cada concursante a un grupo de universitarios. La locutora ganó tras vender 18 unidades, pero lo que debía ser un momento de celebración terminó convirtiéndose en motivo de tensión dentro del set.

“Tocaba venderle la salsa a treinta universitarios y a mí me compraron dieciocho. Gané el reto, pero me di cuenta de que muchos dicen que solo gano por mis fans, que porque mi público es joven. A mí se me hace que qué putas con ese comentario”, expresó Taguado visiblemente molesta.

La exconcursante también habló sobre su relación con sus compañeras:

“Yo no me llevo con Alejandra ni con Violeta. No somos amigas, pero mantenemos una relación cordial dentro del reality. Yo soñé con estar en MasterChef y, si por fin lo logré, obviamente iba a dedicar mi tiempo a estudiar cocina. Que me la pase riéndome no significa que no estudie o que mi mérito valga menos”.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacción, especialmente por parte de Violeta Bergonzi, quien respondió a través de sus redes sociales con una serie de publicaciones en las que rechazó las palabras de Taguado y la acusó de haber tenido comportamientos ofensivos durante el reality.

Primero, Bergonzi subió un video de su hija hablando sobre las arañas, acompañado del mensaje: “Hay que dejarlas quietas para que no piquen”.

Luego, compartió el fragmento del programa con las declaraciones de Valentina y agregó un texto contundente:

“Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso. Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno puede defenderse ni tiene espacio a réplica. Das tu versión de los hechos (ahora con tu Sancho Panza al lado que solo te aplaude cada estupidez). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste llorar con tu maltrato. ¿Y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”.

La polémica ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa de cocina y de ambas figuras han tomado partido, reavivando las discusiones sobre la convivencia y los roces entre los famosos dentro del reality culinario.