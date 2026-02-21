“Yo no puedo creer”: Expresentadora de RCN aclaró la verdad tras acusaciones de que sus hijos son Therian

El Canal RCN es uno de los dos principales canales de televisión abierta y privada en Colombia, consolidado como un referente de la industria del entretenimiento y la información en el país. El canal ha hecho historia con producciones como ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La casa de los famosos’, sin dejar de su lado, a Noticias RCN y su programa matutino ‘Buen día, Colombia’.

El programa de entretenimiento que está presente durante los cinco días de la semana con el paso de los años ha logrado convertirse en uno de los favoritos por parte de los televidentes. Desde su inicio han sido varios los cambios especialmente cuando de sus presentadores se trata y sin duda, una de las salidas más dolorosas tuvo como protagonista a Violeta Bergonzi.

Si bien, Bergonzi se convirtió en la más reciente ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, lo cierto es que sigue dando de que hablar a través de sus redes sociales y ante hace algunos días generó risas, pero también polémica al compartir un video sarcástico en el que se refería a los Therian, que son aquellos adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actúan de tal manera y varios usuarios interpretaron este video como si sus hijos siguieran esta tendencia, situación que generó molestia en la presentadora tanto así que tuvo que salir a aclarar lo ocurrido:

“No puedo creer que me esté tocando hacer este video para aclarar que mis hijos no son Therians. Esto a causa de un video que hace sarcástico, de una situación que es absolutamente ridícula (...) Tengo un hijo de 2 años que a duras penas está aprendiendo a hablar y una hija de 4 años que se disfraza como todos los niños a esta edad. No tengo hijos therians, mi hija no se cree una coneja y mi hijo no se cree un lobo domesticado.

Yo no puedo creer la cantidad de mensajes agresivos, insultándome, indignados por las decisiones de mis hijos (...) Es un video haciendo una parodia de esta situación que ante mis ojos es absurda, no me estoy burlando de un problema, de un desorden mental, esta es una forma absurda de querer llamar la atención. Desde que mis hijos estén vacunados, alimentados, criados ustedes tranquilos, porque están mejor que los pendejos que me escriben comentarios insultándome por un video haciendo una parodia de los Therian, Dios me los bendiga“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Violeta Bergonzi.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, de ‘MasterChef Celebrity’?

Violeta Bergonzi hace varios años está casada con Hernando Luque, quien es un ingeniero civil que también se desempeña en otros negocios como agencia creativa, bienes raíces, barberías. Además de ser estratega de marketing, construyendo una familia con la presentadora y dándole la bienvenida a sus dos hijos, quienes son Alicia y Hernando, convirtiéndose en su principal apoyo en medio de sus diferentes proyectos.