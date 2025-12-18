“Salimos a deber”: Violeta Bergonzi se sinceró sobre inesperada situación tras molestia entre Hassam y Taguado

Violeta Bergonzi es una conocida periodista y presentadora colombiana, quien ha hecho parte de algunos formatos televisivos. Algunos de los más recientes ‘Buen día, Colombia’ y ‘MasterChef Celebrity’, ‘reality’ de cocina del Canal RCN, convirtiéndose en la ganadora de la versión 2025 y por ende, llevándose el premio de los 200 millones de pesos.

Le puede gustar: Esta es la fecha del gran estreno de ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, ¿competencia para Caracol?

Bergonzi logró ganarse el cariño de los televidentes del Canal RCN debido al carisma, la sencillez y la espontaneidad con la que cuenta, la cual fue evidente durante su paso por ‘MasterChef’, sin embargo, la serie de críticas también estuvieron presentes para ella, tratando de manejarlas de la mejor manera posible.

Sin embargo, antes de que finalizara ‘MasterChef Celebrity’ oficialmente a través de sus redes sociales, Violeta expuso su molestia frente a Valentina Taguado pidiéndole que no usara su nombre para sus chistes, ya que la locutora forma parte de ‘Qué hay pa’ dañar’, programa de la App de RCN. Tal situación generó una ola de comentarios que en gran mayoría estaban apoyando a la expresentadora de ‘Buen día, Colombia’, pues en varias ocasiones Taguado se ha referido de esta manera a otras figuras, entre ellas Hassam, donde hizo un chiste sobre su cáncer.

Al igual que Bergonzi, Hassam no guardó silencio y en medio de una receta navideña en la que Violeta era la protagonista y el humorista, el invitado aseguró: “Hay que ser muy malp… en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”, tal clip fue compartido en varias ocasiones, terminó volviéndose viral y por ende, generando apoyo a Violeta y a Hassam.

Si bien, esta situación tuvo lugar hace varios días, la presentadora en medio de sus diferentes apariciones en Instagram expuso que algunas personas habrían denunciado su audio, tanto así que la plataforma terminó silenciando su video: “Subí un reel con Hassam hace algunos días, ha causado conmoción en grandes y chicos por un tema bastante delicado y es su opinión respecto a las bromas sobre el cáncer. Esto lo estábamos hablando porque alguien lo preguntó en la cajita de preguntas, esto no lo puse en el reel (...) Fue uno de los temas que tocamos, yo no sé qué susceptibilidades hirió, salimos a deber y me han denunciado el audio del reel a tal punto que ya mi reel no tiene audio. Mi amor, el problema está en que ya todo el mundo lo escuchó, yo no voy a pelear, no voy a decir nada, ese reel ya lo escucharon (...) No me van a callar de todas formas", fueron las declaraciones que añadió Violeta Bergonzi, del Canal RCN.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, de ‘MasterChef Celebrity’?

Violeta Bergonzi hace varios años está casada con Hernando Luque, quien es un ingeniero civil que también se desempeña en otros negocios como agencia creativa, bienes raíces, barberías. Además de ser estratega de marketing, construyendo una familia con la presentadora y dándole la bienvenida a sus dos hijos, quienes son Alicia y Hernando, convirtiéndose en su principal apoyo en medio de sus diferentes proyectos.