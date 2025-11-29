¿La mala en una película mal contada? Valentina Taguado habló de los supuestos malos tratos a excompañera

Desde hace varios meses el Canal RCN le dio la bienvenida a ‘Qué hay pa’ dañar’, un formato en vivo a través de su App, teniendo como figuras principales a Johanna Velandia, Hassam y Valentina Taguado. En medio de este espacio cuentan con diferentes invitados, además de contar sus propias vivencias entreteniendo al público.

Cabe resaltar que Taguado ya estaba presente en el formato, mientras que al aire seguía ‘MasterChef Celebrity’, ‘reality’ que le abrió las puertas en la televisión colombiana. Sin embargo, luego de la final que dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, la locutora ha sido blanco de varias críticas.

A través de la red social ‘X’, varios internautas acusan a Taguado de malos tratos a una excompañera, al parecer, cuando hacía parte de ‘Los impresentables’, de los ‘40 Colombia’. Cabe resaltar que las mencionadas declaraciones no contaron con pruebas, pero con el paso de las horas aumentaron significativamente.

Aunque en principio se pensó que Taguado no se referiría a este tema, lo cierto es que en medio del programa del Canal RCN mencionó este tema, sin embargo, tampoco buscó defenderse: “Están diciendo en redes sociales que yo traté mal a una excompañera mía. Y yo digo yo, si tengo pruebas de que es mentira, entonces yo digo, ¿sabes por qué no?, porque la hace quedar mal a ella, por eso no las subo, o sea le cae m$erd% a ella y yo para qué voy a hacer eso, si en mis manos está no hacer algo para que le caiga m%erd$ a alguien, pues decido no hacerlo, pero ey, ojo con lo que están diciendo en cualquier ámbito porque es que si hay pruebas claramente no me harán quedar mal a mí, va a quedar mal la persona“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Valentina Taguado.

El premio para la campeona de esta temporada se mantiene en 200 millones de pesos, como ha sido tradicional en las últimas ediciones. Sin embargo, esa no será la suma completa que Violeta reciba en su cuenta bancaria.

De acuerdo con información revelada por Tropicana FM, el ganador de MasterChef Celebrity debe cumplir con el pago del impuesto a la ganancia ocasional, que corresponde al 20% del monto total. Esto significa que la cifra final que recibirá la campeona será de aproximadamente 160 millones de pesos, además del salario que percibió durante el tiempo de grabación.