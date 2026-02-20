Claudia Bahamón causó polémica al pedir la extinción definitiva de estos “animales”

‘MasterChef Celebrity’ es el único programa de cocina presente en las noches colombianas, pues durante varios años se ha encargado de entretener al público reuniendo a diferentes figuras de la farándula, las cuales se encargan de mostrar su talento en la cocina para así avanzar dentro de la competencia y poder llevarse el premio de los 200 millones de pesos.

Con el paso de los años quien ha logrado destacarse sin duda ha sido Claudia Bahamón, la presentadora estrella de este ‘reality’, quien se ha ganado el cariño de los televidentes y por supuesto, de cada uno de los participante, quienes aspiran a convertirse en el mejor cocinero de la temporada.

La amplia visibilidad de Bahamón en la televisión colombiana también ha llegado hasta sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa compartiendo varios detalles de su vida, pero también su defensa y proyectos con respecto al cuidado de la tierra y el medio ambiente.

Sin embargo, en los últimos días una tendencia ha dado de qué hablar y tiene como protagonistas a varios jóvenes de Bogotá, más conocidos como los Therians, adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actuán de tal manera.

Esta situación ha generado rechazo y descontento a través de las redes sociales a pesar de la tendencia en la que se ha convertido, donde varias personalidades no han dudado en referirse a este tema entre ellas Claudia Bahamón, quien en su cuenta de Instagram, compartió un respectivo video sobre los Therians y aseguró: “Nunca pensé desear la extinción de un animal. No puedo con esto”.

Cabe resaltar que la Claudia no ha sido la única, pues hace pocos días la presentadora de ‘Día a día‘, Carolina Soto también se refirió a este tema asegurando que está traumatizada: “A mí ese tema de Therians me tiene traumatizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una mascara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio no de esos videos”,fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Soto.

