Expresentador de Caracol lanzó dardo a Gustavo Petro y lo corona como el primer ‘Therian’ de Colombia

Caracol Televisión se consolidó como canal nacional en 1998, logrando desde entonces un dominio histórico en los índices de audiencia gracias a una oferta diversificada que incluye noticias, deportes bajo la marca Gol Caracol y exitosos formatos de entretenimiento como El Desafío. En la actualidad, la cadena destaca por su capacidad de exportación de telenovelas y series premium.

Algunos de los programas que también han logrado destacarse con el paso de los años son ‘Día a día’ que lleva más de dos décadas al aire y por supuesto, ‘Sábados felices’ que cumple más de 50 años acompañando las noches de los sábados de los televidentes.

Durante un buen tiempo el humorista Jhovanoty hizo parte de ambos formatos demostrando su talento para hacer divertir y entretener a los televidentes. Si bien, tiempo después decidió quedarse en la emisora ‘La kalle’, lo cierto es que desde hace algunos meses lleva a cabo su propio proyecto de humor viajando por diferentes ciudades del país.

En medio de sus diferentes apariciones, Jhovanoty no dudó en referirse a la tendencia que hoy da que hablar en varias ciudades de Colombia y que tiene como protagonistas a los therian, que son aquellos adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actúan de tal manera. El exhumorista de Caracol buscó imitar como es costumbre al presidente Gustavo Petro, mencionándolo como “el primer therian de la humanidad”.

Asimismo, el comediante realizó varias bromas con respecto al tema, dejando claro que debían atenderlo rápido en el hospital, pues seguiría con este tipo de videos. Otras de las figuras mencionadas fue Patricia Teherán y para algunos hasta habría hecho referencia a Abelardo de la Espriella y Falcao: “El primer therian declarado por la UNESCO soy yo, yo soy el primer therian yo me autopercibo como jaguar, porque el jaguar es mucho más que el tigre. El tigre se lesionó jugando con Millonarios (...) Hay otro tigre que respeto mucho y me gusta, creo que es un tigre amigable, cercano con su gente, me refiero al tigre de Zucaritas, me da más miedo ese tigre que el otro”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Jhovanoty, exhumorista de Caracol Televisión.

¿Quién es la esposa de Jhovanoty, exhumorista de Caracol?

Se trata de Derly Johana Castaño, a quien conoció jugando al ‘tin tin, corre corre’, literalmente. La mujer es del Caquetá, pero vivió en el Huila, de donde es Jhovanoty. Ella se mudó y dejaron de saber uno del otro por diez años, pero una vez, cuando tenían 16 años, Jhovanoty llamó a la tía y a la madre de Derly tratando de saber algo de ella. A través de una mentira de trabajo, logró comunicarse con ella, tiempo después se hicieron novios y llevarían más de una década viviendo juntos.