Capturan al hombre que le robó la millonaria cadena de oro al hijo de Petro y Verónica Alcocer en Madrid

Este domingo, 25 de enero, se conoció que la Policía española detuvo a un joven que le acababa de robar una cadena de oro, al hijo del presidente Gustavo Petro. El robo se registró en la madrugada del sábado cuando se encontraba en la Gran Vía de Madrid, en el centro de la capital.

De acuerdo con Blu Radio, le confirmaron a EFE desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid que el robo se registró sobre las cinco de la madrugada cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano circulaba por la zona y se percató del momento en el que el sujeto escapaba mientras otro gritaba que le habían robado.

¿Cuánto costaba la cadena de oro que le robaron al hijo del presidente Petro en Madrid?

Según registró la emisora, en ese momento los agentes de la policía persiguieron a pie al presunto ladrón por varias calles de la zona, hasta que lo lograron atrapar y recuperaron la joya.

La víctima resultó ser Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, que actualmente reside en España. Según el testimonio que le entró las autoridades, el robo sucedió cuando iba a tomar un taxi y un hombre se le acercó por la espalda, le dio un tirón y se llevó la millonaria cadena, que está valorada en 6.000 euros, más de 25 millones de pesos colombianos.

También se conoció que como no tenía lesiones, fue a poner la denuncia en la Comisaría del distrito Centro y que habría solicitado el libro de agradecimientos para felicitar a los agentes por haber intervenido a tiempo y así haya podido recuperar la importante y costosa joya.

Ahora el capturado, un joven de 23 años, deberá responder por el delito de robo con violencia e intimidación al presunto autor.