Exesposa de Petro reveló que Verónica Alcocer habría ordenado que sus hijos mayores no podrían entrar a Palacio porque esa era su casa

La periodista Eva Rey publicó su más reciente entrevista con la exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, actual candidata al Senado, quien reveló detalles privados de su relación con Verónica Alcocer, actual esposa del presidente. Aseguró que sus hijos fueron humillados.

Además, Herrán aseguró que también le truncó su carrera política porque no permitió que estuviera en la lista del Pacto Histórico del 2022.

“Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro Herrán. A mí como mujer política me hizo mucho daño fue también de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano, horrible”, reveló Herrán.

Además, reveló que durante la campaña de Petro Presidente en el 2022, Alcocer “dio la orden de que mis hijos no podían salir. Ya lo voy a decir, ya no me importa lo que digan, que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos”.

Herrán aseguró que sus hijos han estado relegados, “Pero todo fue por orden de ella, que ellos no podían figurar en nada”.

“Cuando vi la revista ‘Los hijos de Petro’ y mis hijos a un lado, fue que ella dio la orden que mis hijos no podían estar”, reveló.

Reconoció que lo que más le ha dolido es que haya humillado a sus hijos y defendió a Petro, “él no ha sabido. Les voy a contar algo, que no lo he dicho. En algún momento, fui con mi hija a Palacio y ella se dio cuenta. El presidente dijo: ‘Los invitamos a almorzar’. pero ella dio la orden de que nosotros teníamos que irnos de Palacio porque era su casa. Fue una humillación terrible, que la seguridad no sabía qué hacer”.

Insistió en que Petro no sabía y que Alcocer siempre ha sentido celos, “siempre los ha tenido. No de que Petro vuelva conmigo, sino que yo soy una mujer política. Ella siempre ha querido maltratarme y humillarme y es algo que nunca había dicho a las cámaras, pero pero uno tiene que decir las cosas, uno no tiene que estar callando toda la vida y ha sido muy duro con ella”.