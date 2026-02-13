ATENCIÓN: Consejo de Estado suspende el aumento del salario mínimo decretado por Petro

El Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional el decreto de incremento del salario mínimo del 23 % expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información entregada por la emisora Blu Radio, la alta corte también le pidió al Gobierno Nacional expedir un decreto transitorio para ajustar el salario mínimo de los colombianos. Esta nueva normativa debe quedar en firme en máximo ocho días, según señaló el Consejo de Estado en un comunicado de prensa divulgado en la mañana de este 13 de febrero.

“Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”, explicó el Consejo de Estado en un comunicado.

Así mismo, la alta corte explicó que el efecto de esta suspensión provisional no será inmediato, sino deferido. Según señaló en su decisión, esta se hará “efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior mediante el cual se determine la cifra transitoria. Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025″.

Ahora bien, la medida ha generado múltiples preguntas debido a la gran cantidad de productos y servicios que están indexados al salario mínimo.