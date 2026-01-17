Hija de Petro tuvo inesperada reacción al hablar de su relación con Verónica Alcocer, ¿amigas o enemigas?

Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, quien desde hace varios años no vive en Colombia, pues tomó la decisión de radicarse en Francia, país donde actualmente da a conocer su propio emprendimiento de ropa deportiva Bachué Sportswear, en el que el mandatario también se ha encargado de ser parte de la publicidad.

Más allá de su rol como emprendedora, Andrea suele ser muy activa en sus redes sociales, donde busca compartir varios detalles de su vida y de paso buscando conectar mucho más con sus seguidores, pues en varias ocasiones suele realizar dinámicas de preguntas tratando de aclarar varias dudas.

Hace pocas semanas, la hija de Gustavo Petro generó reacciones luego de que un seguidor indagara sobre cómo es su relación con Verónica Alcocer. Cabe resaltar que luego de varios rumores hace pocos meses el mandatario confirmó su ruptura con Alcocer, la cual habría tenido lugar hace un tiempo.

Andrea Petro por medio de un video simplemente reaccionó de manera no tan alegre a la mencionada pregunta dejando ver que actualmente su relación con Alcocer no sería la mejor, pero sí existiría un respeto mutuo entre ellas.

¿Cuántas hijas tiene Andrea Petro?

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, es madre de dos niñas, sus nombres serían Luna y Victoria, sin embargo, luego de años de sus respectivos nacimientos, tomó la decisión de separarse. La vida de su hija mayor, Luna, ha sido compartida por Andrea Petro en redes debido a las complicaciones que sufrió al nacer, lo que le ha generado algunos problemas de salud, incluyendo dificultades de audición, por lo que incluso ha requerido varias cirugías.