Hija de Gustavo Petro confesó lo único malo que el presidente ha hecho en la vida, “siempre dice la misma”

Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, quien desde hace varios años no vive en Colombia, pues tomó la decisión de radicarse en Francia, país donde actualmente da a conocer su propio emprendimiento de ropa deportiva Bachué Sportswear, en el que el mandatario también se ha encargado de ser parte de la publicidad.

Le puede gustar: Marbelle mostró su especial cariño por Álvaro Uribe tras regalo de ‘Uribestias’

A pesar de que Andrea está enfocada en su rol como empresaria, lo cierto es que también termina siendo bastante activa por medio de sus redes sociales, donde suele compartir varios detalles de su vida e incluso ser muy cercana a sus fanáticos a partir de diferentes dinámicas de preguntas.

En medio de una de las más recientes, Andrea Petro terminó recibiendo un insulto que tuvo como foco central a su padre, Gustavo Petro y en el que se lee: “Petrista asquerosa, ¿tú sabías que tu papá es un secuestrador asesino?"

A pesar de la molestia, Andrea Petro no guardó silencio e indicó: “No entendí, petista, te equivocaste de persona. Mi papá, lo único malo que ha hecho en su vida es tratar de tumbar un árbol, donde el hueco sigue por ahí. Siempre que pasó por ahí, siempre dice la misma historia, eso es lo único que él ha hecho y ya. ¿Te consta? A mí no".

Lo cierto es que Andrea no duda en salir en defensa de su padre las veces que sea necesario, sacando a flote también varias de las situaciones por las que han atravesado juntos, demostrando el amor que siente por él y tratando de tomar las críticas de la mejor manera posible.

¿Quiénes son las hijas de Andrea Petro?

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, es madre de dos niñas, sus nombres serían Luna y Victoria, sin embargo, luego de años de sus respectivos nacimientos, tomó la decisión de separarse. La vida de su hija mayor, Luna, ha sido compartida por Andrea Petro en redes debido a las complicaciones que sufrió al nacer, lo que le ha generado algunos problemas de salud, incluyendo dificultades de audición, por lo que incluso ha requerido varias cirugías.