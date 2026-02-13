Petro reaccionó a la suspensión del salario mínimo y plantearía una jugada para mantener el alto porcentaje

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo de 2026. Como era de esperarse, el mandatario rechazó la resolución del alto tribunal, con un extenso mensaje en sus redes sociales.

Por un lado, Petro aseguró que acatará lo dictado por el Consejo de Estado, pero dejó entrever según sus palabras, que tendría una jugada administrativa para mantener el porcentaje del salario ya firmado. El jefe de Estado recurrió a la Constitución como defensa del salario vital.

Lea también: MinTrabajo afirma que no ha sido notificado por caída del Salario Mínimo: “Esta no es una mala noticia para el Gobierno, lo es para los trabajadores”

“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución” escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).

En ese sentido, se espera que el nuevo decreto de salario mínimo sea mínimamente inferior al 23% que ya está. No obstante no se descarta que el mismo mandatario lo pueda subir teniendo en cuenta las variables de inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación, la Productividad Total de los Factores (PTF) y otros aspectos que menciona en su escrito como el incremento de precios en algunos productos alimenticios y el alza de la taza de interés.

“Por respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá.La reunion de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”, aseveró.

Petro explicó según él las consecuencias que podría tener este revés.

“Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional. El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”.

Finalmente pidió a todo el sector trabajador, salir a las calles a defender el salio mínimo.

"Cómo dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz. Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional“, concluyó.