Isabella Ladera confirma embarazo con Hugo García tras video íntimo filtrado con Beéle, ¿quién es su pareja?

Isabella Ladera es una creadora de contenido y empresaria venezolana, quien alcanzó una amplia popularidad en las redes sociales debido a su belleza y por ende, su talento en el baile. Tal visiblidad le permitió ser parte de algunos videos musicales e incluso habría sido de esta manera que conoció a su expareja, el cantante, Beelé.

Más allá de su talento, Ladera fue blanco de la polémica luego de que se filtraba un video sexual junto a Beéle, situación que según ella la afectó emocionalmente. Sin embargo, tenía claro que esto podría ocurrir, pues había recibido algunos mensajes al respecto e incluso les habría informado a sus familiares que esto podría llegar a ocurrir, tomando acciones legales para defender su nombre.

En nuevas apariciones Ladera dio a entender que uno de los responsables pudo haber sido su expareja, Beéle, según ella era el único que tenía acceso a los videos íntimos filtrados. A pesar de ello, Ladera buscó seguir adelante en medio de la serie de críticas, pues antes de que esto ocurriera la acusaban de ser la tercera en la relación entre Beéle y Cara, quienes llevaban varios años relación y a lo largo de ella le dieron la bienvenida a sus dos hijos.

Actualmente, la modelo se encuentra en una nueva etapa de su vida tanto así que en medio de los rumores Isabella Ladera confirmó su embarazo con Hugo García, con quien lleva varios meses de relación, “mitad tuya, mitad mía, nuestro”, fueron las declaraciones que añadió la expareja de Beéle, acompañada de una foto junto a su nueva pareja y en su mano se observa la ecogarfía de su bebé.

¿Quién es Hugo García, pareja de Isabella Ladera?

Hugo García es un reconocido modelo, influencer y deportista de élite peruano, quien saltó a la fama internacional tras su exitoso paso por el programa de telerrealidad ‘Esto es Guerra’ en su país natal. Además de su faceta en el entretenimiento, Hugo es un apasionado del ciclismo de montaña y los deportes de aventura, lo que le ha permitido colaborar con importantes marcas globales.