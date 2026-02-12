Exesposa de Gustavo Petro expuso las humillaciones recibidas de Verónica Alcocer, “Nos ha hecho mucho daño”

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Verónica Alcocer, Primera Dama de Colombia, durante la presentación del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud en la Casa de Nariño de Bogotá

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, que a lo largo de su mandato ha sido blanco de fuertes críticas, pero también de apoyo por sus fieles seguidores. Si bien su rol en la Casa de Nariño está por llegar a su fin, lo cierto es que la serie de polémicas siguen estando más que presentes, tanto que así que recientemente su exesposa Mary Luz Herrán confesó los problemas que tuvo con Verónica Alcocer, madre de las hijas menores del mandatario, Antonella y Sofía Petro.

En medio de la serie de rumores por una posible separación de Petro con Verónica y la ausencia evidente de la mujer en diferentes eventos, el presidente durante una de sus apariciones confirmó que desde hace varios meses no convive con ella, pues a Alcocer se le ha visto residiendo en Francia.

Pero quien tampoco se queda atrás es la expareja de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, que también ha demostrado su gusto por la política y ahora se convierte en aspirante al Senado de la República. La mujer que tuvo una unión con Petro durante varios años y tuvieron a sus dos hijos, Andrea y Andrés Petro.

Herrán recientemente estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’, donde la exesposa de Petro confesó los problemas que tuvo con Verónica Alcocer: “Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro Herrán, después lo diremos. (Metió mucha cizaña) Muchísimo; a mí, como mujer política, me hizo mucho daño; fue la que también no permitió que yo tuviera un proceso en la lista con el Pacto Histórico. En las elecciones anteriores metió la mano horrible.

Por ejemplo, con la publicidad de Petro candidato para el 2022, dio la orden de que mis hijos no podían salir, ya lo voy a decir, no me importa lo que digan, de que mis hijos no podían salir con la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Ustedes han visto cómo mis hijos han estado relegados, pero todo fue por orden de ella (...) Humillar a mis hijos, ella no ha sabido (...)

El presidente dijo que nos invitaba a almorzar y ella dio la orden de que teníamos que irnos de Palacio porque era su casa y estaba con la hija del presidente y que ahí no podíamos estar. Fue una humillación terrible; la seguridad no sabía qué hacer. Petro no sabía y Petro dio la orden de que nos quedáramos, pero no nos podíamos estar en Palacio porque ella es la señora y dueña de la casa (...) Siempre ha tenido celos“, fueron las declaraciones expuestas en medio de la entrevista.