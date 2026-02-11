Piter Albeiro salió en defensa de Abelardo de la Espriella tras denuncia de David Murcia y culpó a la izquierda

Piter Albeiro se dio a conocer en la televisión colombiana como uno de los humoristas de ‘Sábados felices’, de Caracol Televisión, donde logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad en cada una de sus apariciones. Sin embargo, desde hace un tiempo tomó la decisión de decirle adiós a Colombia para vivir una nueva etapa en Estados Unidos, país en el que actualmente tiene algunos negocios, pero se olvida de su país, pues constantemente viaja para visitar a su familia y también para cumplir con algunos compromisos.

Le puede gustar: Adriana Lucía no guardó silencio y le respondió a Mafe Cabal tras situación en Córdoba, “Sirva más bien”

Desde hace algunas semanas, Piter dejó ver su postura política ante las próximas elecciones presidenciales que se avecinan. El exhumorista de Caracol Televisión a través de sus redes sociales y aprovechando su presencia en el país demostró su apoyo a Abelardo de la Espriella y en medio de algunas de sus apariciones aseguró: "“No dudo ni un solo segundo de que es el indicado. Ayúdanos a ser mayoría”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por el humorista.

En las últimas horas se conoció que David Murcia, el exlíder de la pirámide DMG, denunció a Abelardo de la Espriella, pues reiteró que le pagó al precandidato presidencial $5 mil millones, sosteniendo que violó los deberes de lealtad, debida diligencia y reserva profesional. El pedido tiene que ver con la devolución de esta alta suma de dinero, así como también con una sanción disciplinaria.

Ante la visibilidad de esta información, una de las figuras que no dudó en referirse a este tema fue Piter Albeiro, quien respondió a los respectivos documentos de esta denuncia asegurando: “Es puro show de la izquierda para tratar de frenar lo que ya es IMPARABLE. Colombia no quiere seguir arrodillada a la guerrilla y los grupos criminales. Punto”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios no faltaron, tanto positivos como en tono de crítica, frente a las declaraciones de Piter Albeiro.

¿Quién es la esposa de Piter Albeiro?

La pareja de Piter Albeiro es Isabel Brazón, una comunicadora social venezolana, que al parecer había decidido radicarse en Miami con el fin de emprender nuevos rumbos y seguir adelante con cada uno de sus proyectos. Además, Brazón ha logrado destacarse en la esfera del entretenimiento estadounidense, teniendo así la oportunidad de compartir con algunas figuras en diversos eventos. Sin dejar de lado que también haría parte de las empresas de Piter Albeiro debido a su experiencia y conocimientos.