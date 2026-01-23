Sofía Petro salió a defenderse de las críticas con famosa telenovela de RCN

Sofía Petro es la hija del presidente Gustavo Petro, a quien se le vio muy activa durante las pasadas elecciones presidenciales, demostrando así la inteligencia y el carisma con el que cuenta. Luego de finalizar sus estudios de Ciencias políticas en Francia, la joven decidió radicarse en Colombia, poniendo en práctica varios de sus conocimientos y por ende, llevando a cabo varias de sus pasiones.

Le puede gustar: Andrés Montoya rompió el silencio sobre su nuevo proyecto y por qué no es el reemplazo de Alvira

Sofía no suele compartir varios detalles de su vida, teniendo en cuenta la serie de críticas de la que termina siendo víctima al ser la hija del presidente. Sin embargo, esto tampoco ha sido impedimento para que dé a conocer una que otra experiencia.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Sofía aprovechó para divertirse, tanto así que utilizó un conocido audio de ‘La celosa’, personaje de la telenovela de RCN, ‘Chepe fortuna’, quien expresa: “Ve, pero no, hombre padre, ¿qué hice yo para merecer esto? No, yo no sé, yo no sé, yo no quería llegar hasta acá, pero figuró“. A las mencionadas declaraciones, Sofía Petro añadió: “A veces una princesa despierta con videos de un viejito diciéndole fea, ojos de sapo, que ni el comejen se la *** y una princesa debe responder con un audio de ‘Chepe fortuna’”.

Ante el hecho, los seguidores de Sofía no dudaron en demostrar el cariño que le tienen y también como el ser la hija del presidente de Gustavo Petro la hace blanco de fuertes críticas que va más allá de la realidad.

¿Quién es el novio de Sofía Petro, hija de Gustavo Petro?