Expareja de Petro aseguró que el mandatario “mantiene su firmeza” en la cama y desató polémica en redes

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, volvieron a poner su vida personal en el centro de la discusión pública, luego de que el mandatario hiciera comentarios sobre su intimidad durante un evento oficial realizado el pasado 27 de enero en Bogotá.

El episodio ocurrió durante la presentación del plan de reapertura del Hospital San Juan de Dios, cuando el jefe de Estado, en medio de su intervención, respondió a cuestionamientos sobre su vida privada y lanzó afirmaciones relacionadas con su desempeño en el ámbito personal, asegurando que ese tipo de asuntos no deberían ser objeto de interés mediático.

“A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama”, expresó el mandatario, agregando que su vida íntima forma parte de su esfera privada, aunque sus comentarios generaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y en la opinión pública.

¿Qué dijo Mary Luz Herrán?

La expareja del presidente Petro, Mary Luz Herrán, sostuvo una relación con Petro durante años vinculados a su militancia en el movimiento guerrillero M-19 y ahora es candidata al senado. Fruto de esa unión nacieron dos hijos, quienes actualmente residen en el exterior.

En una dinamica de preguntas por medio de redes sociales, le preguntaron “¿qué tan inolvidable es Petro en la cama?“, a lo que la candidata respondió: “Al igual que sus convicciones políticas, siempre mantuvo su firmeza. Yo sí quiero contar cómo es el Jaguar en la cama".

¿Quiénes son los hijos de Petro y Mary Luz Herrán?

Los hijos que tuvo el presidente Gustavo Petro con su excompañera Mary Luz Herrán son dos. Aquí tienes la información parafraseada y clara:

Es la hija mayor de la relación. Vive en Francia, donde formó su propia familia y ha desarrollado su vida personal y profesional fuera de Colombia. Andrés Petro Herrán: Es el otro hijo de la pareja. Reside en Canadá, país al que llegó en condición de exiliado y donde permanece actualmente.

Ambos nacieron durante la época en que Petro y Herrán compartían militancia política en el movimiento guerrillero M-19, antes de que el actual mandatario iniciara su carrera en la vida pública y política institucional.