Hija de Gustavo Petro se sinceró sobre el fin del mandato de su padre, ¿hay tristeza?

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, quien dentro de pocos meses le dirá adiós a la Casa de Nariño ante una nueva jornada de elecciones presidenciales, donde se conocerá quien será el próximo presidente de Colombia. Más allá de la visibilidad adquirida por Petro, quienes tampoco se quedan atrás son sus hijos, especialmente Andrea Petro.

Le puede gustar: Taliana Vargas mostró el problema de salud que enfrenta desde el hospital; pidió tomar precauciones

Si bien, Andrea Petro decidió tomar un nuevo rumbo fuera del país desde hace varios años, radicándose con sus hijas en Francia, lo cierto es que busca estar al pendiente de cada una de las situaciones que ocurren en el país y en medio de la más reciente visita de Petro a Trump, quiso acompañarlo para demostrarle su amor y apoyo.

Luego de esta visita y teniendo en cuenta que la hija de Gustavo Petro suele ser muy activa a través de sus redes sociales, Andrea buscó estar mucho más cerca de sus seguidores tanto así que realizó una dinámica de preguntas, despejando así cualquier duda existente. Una de las que más se destacó tuvo que ver con: “¿Te vas a poner triste como yo cuando Petro deje la presidencia?“ Ante el hecho, Andrea aseguró: ”No, no triste para nada, la verdad es que es un rol muy pesado y a mí no es que me haya encantado mucho que digamos. Fue muy difícil para mí y yo ya no hablo como familia, porque uno tiene que aprender, pues a hablar de uno. Yo no lo viví muy bien, porque ha sido bastante difícil, pero ahora empieza una nueva etapa en la que hay que focalizarse y es en qué va a pasar con Petro después y es en esa en la que estoy realmente trabajándole, porque realmente hay un después.

Esa continuidad es muy importante, la gente no se da cuenta, pero ahí le estoy dando en ese tema, de qué va a pasar después, seguir acompañándolo a él, estar con él, apoyarlo y motivarlo porque tiene que existir un después", fueron las declaraciones de la hija de Gustavo Petro.

¿Quién es el exesposa de Gustavo Petro?

Se trata de Mary Luz Herrán es una líder política e histórica compañera sentimental de Gustavo Petro, con quien vivió cerca de 15 años. Oriunda de Bucaramanga, se vinculó desde muy joven al M‑19, siendo activa miembro de la guerrilla desde los 14 años y enfrentando persecuciones y violencia política en su juventud.

Junto a Petro formó una familia de la que nacieron sus hijos Andrea y Andrés, aunque se separaron oficialmente en 2003, hayan mantenido una relación respetuosa y cercana, incluso con colaboración política mutua en campañas del Pacto Histórico. La familia del presidente Petro suele estar bajo el escrutinio permanente de la opinión pública.