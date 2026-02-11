Gustavo Petro retira del servicio al general Edwin Urrego, a quien señala de sembrar droga en su carro

Este miércoles 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali a quien señaló de intentar boicotear su visita a Estados Unidos implantando droga en su vehículo.

En el decreto 0147 de 2026, que oficializa esta decisión, se menciona que la causal de retiro es “por llamamiento a calificar servicios”. Esta decisión implica que general se queda retirado sin sanciones.

Según el medio Semana, el general afirmó que tomará acciones legales, pues considera que su salida de la Policía es injusta.

En desarrollo...