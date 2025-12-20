Esta es la razón por la que programa de RCN con Valentina Taguado no estará al aire

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en Colombia, pues durante varios años se ha encargado de llevarles a los televidentes toda una serie de producciones que van desde la información hasta el entretenimiento. Uno de los más recientes es ‘Qué hay pa’ dañar’ que está disponible a través de la App de RCN.

El Canal RCN decidió apostarle a un nuevo formato como lo es ‘Qué hay pa’ dañar’, contando con la presencia de Johanna Velandia y Valentina Taguado, quienes desde las 6 am hasta aproximadamente las 10 am hablan de diversos temas y cuentan con diferentes invitados. En principio otra de las figuras era el humorista Hassam, sin embargo, por motivos de salud decidió dar un paso al costado.

Aunque son pocos los meses que lleva al aire, lo cierto es que ha sido blanco de algunas críticas en las que la protagonista ha sido Valentina Taguado e incluso el mismo Hassam, pues varios han mostrado su descontento frente a algunas de las actitudes de Taguado.

Ante la época de Navidad y de Fin de Año se conoció que el programa saldrá del aire durante algunas semanas, con el fin de que el equipo pueda descansar y disfrutar de estas fechas especial en familia. La información fue revelada por ‘AudienciasTV’, donde se afirmó: “El programa de streaming del Canal RCN, ‘Qué hay pa’ dañar’ salió del aire por vacaciones y regresa el 5 de enero del 2026. Previo a la semana de estrenos de la franja estelar de la señal de TV abierta”.

Hasta el momento, Taguado no se ha referido a este tema, tenienod en cuenta que son varios lo seguidores que están al pendiente de ada una de sus apariciones a través de la App de RCN, ya que el programa está presente durante los cinco días de la semana.

Valentina Taguado le habría respondido a Hassam por burlarse de su cáncer

Las declaraciones de la locutora generaron polémica en las redes sociales, lo cierto es que en principio Hassam optó por no referirse a este tema,sin embargo, en medio de un video junto a Violeta Bergonzi, el humorista sostuvo: “Hay que ser muy m*lparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado“.

Sin embargo, Valentina tampoco se quedó callada y en medio de sus diferentes apariciones en ‘Qué hay pa’ dañar’ resaltó que en ocasiones había que ver la autorización que se da para hablar de algunos temas, pero también como esto cambia:“¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto,me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí si me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión